Južnokorejska policija preiskala urad predsednika države

Južnokorejska policija je danes izvedla racijo v uradu predsednika Yoon Sook-yeola v zvezi z nedavno razglasitvijo vojnega stanja v državi. Preiskave so izvedli tudi v prostorih policije v Seulu ter pri varnostni službi južnokorejskega parlamenta, poročajo tuje tiskovne agencije.

Za Yoona že velja prepoved potovanja v okviru preiskave razglasitve vojnega stanja prejšnji teden, ki ga je predsednik nato po pritisku parlamenta in protestih preklical.

Zaradi očitkov o opravljanju kritičnih dolžnosti med razglasitvijo vojnega stanja in zlorabi pooblastil za oviranje uveljavljanja pravic so včeraj zvečer uradno pridržali nekdanjega obrambnega ministra Kim Yong-hyuna. Južnokorejska tiskovna agencija Yonhap je danes poročala, da je Kim tik pred pridržanjem skušal narediti samomor.

Tiskovni predstavnik okrožnega sodišča v Seulu je za francosko tiskovno agencijo AFP pred tem povedal, da so Kima v nedeljo prijeli zaradi bojazni, da bi bili dokazi uničeni. Kim je prek svojih odvetnikov sporočil, da je vsa odgovornost za razmere izključno njegova in da so podrejeni zgolj izpolnjevali njegove ukaze.

Na dogajanje v južni sosedi so se danes prvič odzvali tudi v Severni Koreji. Tamkajšnji mediji stanje v Južni Koreji označujejo za kaos, Yoona pa za marioneto.

Yoon je z razglasitvijo vojnega stanja 3. decembra začasno ukinil državljanske svoboščine. Na strehi parlamenta so pristali helikopterji, medtem ko je skoraj 300 vojakov skušalo stavbo zavarovati. Poslanci so se prebili v parlament mimo vojakov in uspeli izglasovati preklic vojnega stanja.

Opozicijske stranke so že v soboto vložile predlog za odstavitev predsednika Yoona, vendar je zaradi bojkota Yoonove Ljudske stranke (PPP) poskus spodletel. Opozicija zato očita obtožila vladajoči stranki, da je z oklepanjem oblasti in zavračanjem odstavitve predsednika izvedla »drugi državni udar«.