Množice na ulicah Seula med drugim glasovanjem o odstavitvi predsednika

Na ulicah Seula so se pred današnjim glasovanjem o odstavitvi konservativnega predsednika države Jun Sok Jola zaradi njegove nedavne razglasitve vojnega stanja v državi zbrale množice protestnikov. Ponovno glasovanje je zahtevala opozicija, ki ima v 300-članskem parlamentu 192 sedežev, za razrešitev Juna potrebuje dvotretjinsko večino, torej še osem glasov.

Kot poročila južnokorejske policije povzemajo tuji mediji, naj bi se zbralo več kot 200.000 ljudi, ki zahtevajo odstavitev Juna, na drugi strani se je pa so na ulicah tudi tisoči predsednikovih podpornikov, ki prepevajo patriotske pesmi in mahajo z južnokorejskimi in ameriškimi zastavami.

FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Jun Sok Jul je prvi poskus odstavitve prestal že prejšnji teden, a je opozicija z najmočnejšo Demokratsko stranko na čelu napovedala, da bo poskušala vsako vsako soboto, dokler ji ne bo uspelo. V prejšnjem poskusu ji je zmanjkalo pet pet glasov. Tudi takrat so glasovanje spremljali množični protesti, najbolj množične demonstracije v tej državi od leta 2016, ko so šli Južni Korejci na ulice z zahtevo po odpoklicu takratne predsednice Park Gen Hje.

Proti predsedniku in njegovim zaveznikom potekajo preiskave zaradi obtožb o vstaji, številnim pa je bilo prepovedano zapustiti Južno Korejo.

Jun Sok Jol je z razglasitvijo vojnega stanja 3. decembra začasno ukinil državljanske svoboščine. Na strehi parlamenta so pristali helikopterji, medtem ko je skoraj 300 vojakov skušalo stavbo zavarovati. Poslanci so se prebili v parlament mimo vojakov in uspelo jim je izglasovati preklic vojnega stanja.