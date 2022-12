Protestnice in protestniki ne verjamejo režimskim ukanam

V nadaljevanju preberite:

Nedeljska izjava iranskega generalnega tožilca Džafarja Montazerija o tem, da je bila tako imenovana moralna policija ukinjena, je veliko več odzivov kot v Iranu – na pogon magičnega mišljenja – sprožila na Zahodu. Iranke in Iranci so namreč vajeni tovrstnih režimskih manipulacij in oblastem preprosto ne morejo verjeti na besedo. Še posebej ne v času zatiranja protestov, ki v Iranu trajajo že dva meseca in pol.

V desetih tednih protestov, ki so v Iranu izbruhnili po nasilni smrti 22-letnega kurdskega dekleta Džine Mahse Amini, ki so jo sredi septembra na izhodu iz postaje podzemne železnice v Teheranu zaradi nepravilnega nošenja naglavne rute aretirali pripadniki moralne policije, je bilo po podatkih organizacije Iran Human Rights ubitih 470 protestnikov in protestnic. Oblasti so v tem času aretirale okoli 18.000 ljudi in jih sedem že obsodile na smrt. Toda vsesplošno režimsko ustrahovanje ni prestrašilo ljudi. Nasprotno. Protesti, ki so – vzporedno z režimskim nasiljem – najbolj množični na pretežno kurdskem severozahodu države in v Teheranu, ne pojenjajo.