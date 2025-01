Protestniki ob podaljšanju pripora predsedniku vdrli v prostore sodišča

Potem ko je sodišče v Južni Koreji ponoči podaljšalo priporni nalog za suspendiranega južnokorejskega predsednika Yoona Suk-yeola zaradi njegove neuspele razglasitve vojnega stanja v državi, so njegovi podporniki vdrli v prostore sodišča v Seulu in jih razdejali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče v Seulu je ponoči po lokalnem oz. v soboto zvečer po srednjeevropskem času podaljšalo 48-urni pripor za suspendiranega predsednika države za nadaljnjih 20 dni, kot razlog pa je navedlo skrbi, da bi lahko v primeru izpustitve uničil dokaze.

Pred prostori sodišča se je medtem v soboto zbralo več tisoč Yoonovih podpornikov, ki so se prepirali s policijo in skandirali v podporo suspendiranemu predsedniku, ki je državo s šesturno razglasitvijo vojnega stanja 3. decembra pahnil v največjo politično krizo v zadnjih desetletjih.

Po objavi odločitve so Yoonovi podporniki vdrli v stavbo ter razbijali vrata in okna. V stavbo jim je nato sledilo več sto policistov, ki so aretirali več deset ljudi, policija pa je ob tem obsodila »nedopusten, nezakonit in nasilen incident«.

Yoona Suk-yeola so v sredo preiskovalci v predsedniški palači po številnih ovirah uspeli pridržati kot prvega predsednika v zgodovini države v času njegovega mandata. Yoon medtem vztraja, da se bo »boril do konca«, svojim podpornikom pa se je v petek zahvalil za podporo in »strastno domoljubje«.