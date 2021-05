Proti čemu je Kitajska cepila Balkan?

V nadaljevanju preberite:

Vse odkar je sredi januarja v Srbijo prispela prva pošiljka kitajskega cepiva proti covidu-19, se v svetu ne preneha govoriti o »cepilni diplomaciji«. Ko so se kmalu za tem v večini držav Evropske unije pojavile težave v kampanji za imunizacijo, pa je bilo še toliko bolj čutiti navzočnost Kitajske na Balkanu.



V Srbiji so do začetka tega tedna uporabili 3,255.000 odmerkov cepiva in okoli 1,2 milijona prebivalcev te države je že popolnoma imuniziranih. Čeprav jih je nekaj od njih dobilo cepivo AstraZenece in Pfizerja ter rusko cepivo sputnik V, ima za srbski uspeh največje zasluge Kitajska s svojim sinopharmom. Kakšen motiv se skriva za vsem tem, so za Delo pojasnili trije poznavalci kitajsko-evropskih odnosov iz Beograda.