Protirasistična aktivistka v kritičnem stanju

Forenziki na okrožju, kjer je bila ustreljena, iščejo morebitne dokaze, ki bi privedli do napadalcev. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

, eno vidnejših aktivistk protirastičnega gibanja v Združenem kraljestvu, so v nedeljo zjutraj na jugu Londona ustrelili v glavo.Politična stranka, ki jo je ustanovila Johnsonova, Taking the Initiative (kar po slovensko pomeni »prevzemamo pobudo«) je na družbenih omrežjih sporočila, da je bila Johnsonva zaradi svojega aktivizma tarča pogostih groženj s smrtjo.Sedemindvajsetletna mati treh otrok in voditeljica prve stranke s temnopoltim vodstvom v Veliki Britaniji je trenutno na intenzivni negi v kritičnem stanju. Policija dogodek preiskuje, uradno stališče je, da za zdaj ni dokazov, da bi bil napad politično motiviran.Detektivi, ki preiskujejo okoliščine streljanja na aktivistko, verjamejo, da ta ni bila tarča napada, želijo pa izslediti tiste, ki so odgovorni za to, da se zdaj bori za življenje, danes navaja britanski Guardian. Aktivistka Johnsonova je bila ustreljena na druženju, kjer je bilo 20 do 40 ljudi – detektivi pa zdaj želijo ugotoviti, če je bil kdo med njimi domnevna tarča napadalcev in je bila 27-letna temnopolta aktivistka ustreljena »pomotoma« oziroma naključno. Policija namreč ne verjame, da je bilo streljanje usmerjeno oziroma povezano z njenim aktivizmom, ljudi pa so ob tem pozvali, da se izogibajo tovrstnim špekulacijam glede motivov in okoliščin streljanja.Forenziki zdaj preiskujejo prizorišče v južnem Londonu, kjer je prišlo do streljanja, in iščejo morebitne dokaze o metkih oz. uporabljenem orožju. Detektivi prav tako zaslišujejo vse, ki so bili prisotni, ko je prišlo do streljanja. Policisti so danes zjutraj opravili tudi forenzične preiskave na Consort Roadu, kjer je bila 27-letnica ustreljena.Napad na protirasistično aktivistko se je zgodil le dva dni pred prvo obletnico smrti, temnopoltega Američana, ki ga je s klečanjem na vratu med aretacijo umoril policist. Njegova smrt je sprožila val protirasističnih protestov, ki so se iz ZDA razširili po večini celin.