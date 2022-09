Protizahodna koalicija ali azijski veliki lonec?

V nadaljevanju preberite:

Ko je Iran včeraj podpisal memorandum o obveznostih, s katerimi si je zagotovil članstvo v Šanghajski organizaciji za sodelovanje (SCO), je bilo slišati vprašanje, kaj bo nova razširitev te skupine pomenila za azijsko varnost in svetovno ureditev.

Na prihodnjem zasedanju voditeljev držav SCO bo Iran polnopravni član, s čimer si bo odprl vrata za sodelovanje s Kitajsko, Rusijo, Indijo, Kirgizijo, Tadžikistanom, Uzbekistanom in Pakistanom na področjih gospodarstva, trgovine, transporta in energije. Ta korak k širši SCO so z odobravanjem sprejeli na vrhunskem srečanju v uzbekistanskem mestu Samarkand.