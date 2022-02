Prva dama metropolitanske policije odstopila v najbolj neugodnem trenutku

Škandal zaradi kršitev protikovidnih ukrepov na sedežu britanske vlade je od konca lanskega leta dodobra pretresel otoško politiko. Njegov epilog bo prinesla šele končana kriminalistična preiskava, ki jo je metropolitanska policija odprla prejšnji mesec in ki utegne imeti resne posledice zlasti za premiera Borisa Johnsona.

Kako bo na vse skupaj vplival nenaden odhod vodje največje policijske sile v Združenem kraljestvu, za zdaj ostaja uganka. Cressida Dick je namreč včeraj nepričakovano odstopila s položaja komisarke metropolitanske policije, ki ga je zasedala vse od leta 2017, in s tem nemudoma povzročila razburjenje v Westminstru, kjer so jo mnogi v zadnjih letih videli predvsem kot zaveznico britanskega premiera.

Prva ženska, ki se ji je uspelo povzpeti na čelo Scotland Yarda, je svojo odstopno izjavo podala zatem, ko je izgubila podporo londonskega župana Sadiqa Khana, in sicer zaradi razkritij o rasizmu, homofobiji in mizoginiji v vrstah ene od enot metropolitanske policije. Cressida Dick je bila v zadnjih letih sicer tarča mnogih kritik na račun svojega vodenja, zaradi česar so bila ugibanja o njeni prihodnosti pogosta. In vendar nihče ni pričakoval, da bo položaj zapustila v času, ko preiskovalci poskušajo priti do dna škandalu, povezanemu s prirejanjem nezakonitih zabav na Downing Streetu.

Britanski premier Boris Johnson se je v začetku januarja sredi največjega škandala svojega mandata. Foto: Daniel Leal/Reuters

Danes naj bi petdeset vladnih uslužbencev prejelo vprašalnike, na podlagi katerih bo policija presodila, ali so zavestno kršili ukrepe za preprečevanje širjenja okužb v času ustavitve javnega življenja. Med prejemniki vprašalnika bo po poročanju otoških medijev tudi Johnson, ki se je maja 2020 udeležil zabave na vrtu Downing Streeta 10. Kakor je kasneje povedal v svoj zagovor, je mislil, da gre za delovno srečanje.

Premier in vladni uslužbenci bi bili lahko kaznovani z denarno globo, kar je v enem svojih zadnjih javnih nastopov potrdila tudi Cressida Dick. Toda Johnsona bi v tem primeru najverjetneje doletela še veliko hujša kazen, in sicer v obliki glasovanja o nezaupnici. Njegova usoda bo na koncu odvisna od poslancev vladajoče konservativne stranke, ki edini lahko prisilijo svojega voditelja k odstopu. Položaj bi za Johnsona hitro lahko postal nevzdržen, še posebno če bi poslanci ugotovili, da je premier lagal v parlamentu.

Cressida Dick bo metropolitansko policijo začasno vodila vse do imenovanja novega komisarja, kar bi lahko pomenilo, da bo preiskava kršenja ukrepov končana še pod njenim vodstvom. Njenega naslednika oziroma naslednico bo imenovala notranja ministrica Priti Patel, iz opozicije pa je že slišati jasna opozorila, da Boris Johnson pri tem ne sme imeti nikakršne besede.