Prva dama Ukrajine obtožila rusko vojsko sistematičnih spolnih zločinov

Sistematično spolno nasilje in spolni zločini so del »vojnega arzenala« ruske vojske v Ukrajini, je v ponedeljek na mednarodni konferenci v Londonu opozorila ukrajinska prva dama Olena Zelenska. Namen je ponižanje Ukrajincev in ukrajinskih žensk, je dejala in zahtevala mednarodni odgovor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinsko tožilstvo trenutno preiskuje več kot sto domnevnih spolnih zločinov, je povedala in dodala, da to predstavlja le delček tovrstnega nasilja v ukrajinski vojni. Spomnila je, da je bil prvi primer, ki so ga preiskovali, primer ženske, ki so jo posilili ruski vojaki, ki so prišli ubit njenega moža.

Od začetka ruske invazije 24. februarja »so se priložnosti okupatorja za ponižanje Ukrajincev povečale in žal so spolno nasilje in spolni zločini del njihovega arzenala«, je dejala soproga ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki jo je britanska vlada kot govorko povabila na dvodnevno konferenco o boju proti spolnemu nasilju med oboroženimi konflikti, ki se je udeležujejo predstavniki 70 držav.

Opozorila je še, da se Rusija zateka k spolnemu nasilju odkrito in sistematično. Zato je izjemno pomembno, da ga mednarodna skupnost prizna kot vojni zločin, da bi storilce lahko sodno preganjali in kaznovali, je dejala. Izpostavila je pomen »resnično globalnega odziva na dogajanje v Ukrajini«.

Britanski zunanji minister James Cleverly je na začetku konference ponovno poudaril, da bi bilo treba posilstva v času vojne obravnavati kot nekonvencionalno orožje na katerem koli vojnem prizorišču, ki ni nič manj resno kot uporaba kemičnega orožja. Izpostavil je solidarnost Londona z Ukrajino tudi na tem področju. Tako kot v petek med obiskom v Kijevu je obljubil maksimalno podporo »žrtvam spolnega nasilja, ki ga izvaja ruska vojska«, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.