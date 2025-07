Mestece v središču geopolitičnih sprememb, želijo ga tudi Rusi in Kitajci

V nadaljevanju preberite:

Od Osla, norveške prestolnice, do Kirkenesa je kakšnih 1800 kilometrov cestne vožnje. Kirkenes leži daleč na severu in je tik ob najbolj vzhodni točki Norveške. Najbližje rusko ozemlje je sedem kilometrov od mestnega središča.

Mestece na obalah Barentsovega morja, ki ima z okolico približno 10.000 prebivalcev, je v središču geopolitičnega spopada za nadzor nad Arktiko. Obe strani meje, norveška in ruska, sta močno militarizirani in prepredeni z varnostno-obveščevalnim delovanjem.

Za Rusijo je to območje ključnega strateškega pomena, saj ima na bližnjem polotoku Kola ob svojem severnem vojaškem ladjevju stacionirane tudi najnovejše jedrske podmornice in velikanske jedrske zmogljivosti (okoli tisoč jedrskih konic). V bližini meje je tudi letalsko oporišče Olenja, kjer je ukrajinska vojska z brezpilotnimi letali nedavno uničila veliko število strateških bombnikov. Območje je izjemno bogato z nafto in predvsem zemeljskim plinom, hkrati pa izpostavljeno silovitim podnebnim spremembam, ki zaradi pospešenega taljenja ledu že vplivajo na mednarodne trgovske poti.

Kirkenes je geopolitični in varnostni popek sveta.