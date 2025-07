Dve alpski hiši nad jezerom Jasna

V nadaljevanju preberite:

»Nista le prijetni hišici, v katerih je lepo bivati in se skozi njuno veliko panoramsko okno ponuja krasen pogled na jezero, to je pravzaprav drugotnega pomena. Gre tudi za poudarjanje identitete alpskega življenja pa tudi za princip, kako razvijati alpska naselja, kakršno je to nad jezerom Jasna v Kranjski Gori,« arhitekt Aljoša Dekleva iz ljubljanskega biroja Dekleva Gregorič arhitekti opisuje dve pomembni načeli, ki sta v ospredju pri projektu dveh enakih počitniških hišic.

Kot meni sogovornik, se naša alpska naselja pogosto razvijajo stihijsko, zlasti to velja za Kranjsko Goro. V mislih ima tako hotele, ki so jih uničili z rušenjem, prenovami in dograditvami ter z generično podobo, ki po njegovem nima nikakršne zveze z identiteto gradnje v Julijskih Alpah, kot tudi naselje nad jezerom Jasna. To je začelo nastajati po drugi svetovni vojni in bilo sprva zasnovano kot serija počitniških hišic. Sicer pa mora biti hiša v Alpah po njegovem mnenju analogna.