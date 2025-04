Prvi mož družbe Lego in prijatelj danske kraljeve družine umrl na smučanju

V soboto je po poročanju tujih medijev med smučanjem v regiji Verbier v švicarskih Alpah 64-letni Michael Halbye, sicer podpredsednik upravnega odbora podjetja Kirkbie, lastnika tovarne lego kock, med smuko izgubil ravnotežje in tako nesrečno padel, da je kljub hitri intervenciji in helikopterskemu prevozu v bolnišnico podlegel notranjim poškodbam.

Danska kraljica je v izjavi ob tem dogodku zapisala: »Z veliko žalostjo sem sprejela novico o nenadni smrti Michaela Halbyeja. Michael Halbye je bil človek s pozitivno energijo, obsežnim znanjem in močno zavezanostjo k spremembam.«

Danska kraljeva družina žaluje. Fotografija je bila posneta 11. aprila letos, ob 18. rojstnem dnevu princese Isabelle. FOTO: Bo Amstrup via Reuters

»Bil je tudi moj prijatelj in mnogi ga bodo pogrešali. Moje misli so pri njegovi družini in bližnjih prijateljih,« je dodala kraljica Mary.

Halbye je bil član Kirkbijevega upravnega odbora od leta 2020, v 2022 pa so ga izvolili za podpredsednika, so sporočili iz družbe.

Hitro je postal zaupanja vreden partner predsednika Thomasa Kirka Kristiansena, čigar družina ima v lasti večino skupine Lego.

»Naše misli in skrb so namenjeni Michaelovi družini in ljubljenim, ki se zdaj soočajo z nepričakovano izgubo človeka, ki je v vseh vidikih življenja pustil velik in pozitiven vtis,« je dejal Kristiansen v počastitev Halbyejevega spomina.

Pokojni je bil tudi v upravnem odboru kraljičine fundacije Mary ustanovitve leta 2007. Kot je dejala, je imel v fundaciji pravzaprav osrednjo vlogo.