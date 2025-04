Prvi povračilni udarec ameriškim carinam

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija je sprejela prvi sveženj povračilnih ukrepov proti ameriškim carinam. To je odgovor na 25-odstotne carine na aluminij in jeklo – razširjeno različico carin, sprejetih v prvem mandatu Donalda Trumpa. Po neuradnih informacijah so vsi, razen Madžarske, podprli protiukrepe.

EU pripravlja tudi odgovor na Trumpove carine na avtomobile in avtomobilske dele ter na 20-odstotne vzajemne ukrepe. Skupna vrednost zajetih ukrepov znaša 370 milijard evrov oziroma 70 odstotkov izvoza blaga iz EU v ZDA. Predlogi evropske komisije bodo prvič na mizi v prihodnjih tednih.