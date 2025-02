Prvi uradni podatki o pedofilu Jeffreyu Epsteinu v javnosti

Kot je obljubila, je nova republikanska pravosodna ministrica Pamela Bondi objavila zaupne dokumente o pedofilskem zvodniku znanih in vplivnih Jeffreyu Epsteinu, avgusta 2019 umrlem v newyorškem zaporu. »Prva faza« pa v večini vsebuje dokumente, ki so prek neuradnih kanalov že znani javnosti, med njimi imena kot pevca Mick Jagger in Michael Jackson, igralec Alec Baldwin, nekdanji newyorški guverner Andrew Cuomo in celo matriarhinja rodbine Kennedy Ethel Kennedy, manekenka Naomi Campbell ter pevka in igralka Courtney Love v razvpiti knjižici Epsteinovih kontaktov.

Tam so zapisani tudi padli hollywoodski producent Harvey Weinstein, pokojni senator Ted Kennedy, igralca Ralph Fiennes in Dustin Hoffman, profesor Alan Dershowitz ter prva žena sedanjega predsednika Donalda Trumpa Ivana in njuna hčerka Ivanka. Trumpovega imena ni tam. Videti je mogoče tudi navedbe ljudi, ki so leteli v razvpitem Epsteinovem letalu, imenovanem »Lolita ekspres«. Poznavalci pa opozarjajo, da gre le za kontakte obsojenega pedofila, ki se je bogatim in slavnim približeval kot domnevno genialni finančnik. Na spiske Epsteinovih strank bo morala ameriška javnost še počakati.

Epstein na zaporniški fotografiji. Foto:Handout Reuters

Med tistimi, ki so se opravičevali zaradi poletov na Epsteinovcem letalu, sta bila tudi nekdanji predsednik Bill Clinton in soustanovitelj Microsofta Bill Gates. Trump je poročal, da se je nekajkrat srečal s floridskim sosedom in res obstajajo fotografije skupaj z Melanio, ko je ugotovil, da Epstein v Mar-a-Lagu snubi mlada dekleta, pa naj bi ga nagnal. To naj bi se zgodilo še pred procesi in drugimi obtožbami na račun newyorškega finančnika.

Na spletni strani pravosodnega ministrstva, kjer so objavili dokumente, so pojasnili, da gre za delu javnosti že znane podatke, a niso bili doslej še nikoli uradno predstavljeni. Kot je napovedala pravosodna ministrica, ob njih še vedno lahko postane slabo, še posebej ob docela počrnjenem spisku »maserk«, mladih deklet, ki jih je Epstein ponujal svojim strankam. Na spisku jih je 254. Med dokaznimi predmeti so poleg številnih drugih predmetov navedene maserske mize, fotografije golih deklet in bič z lisicami.

Karibski otok, na katerega je Epstein vodil stranke in mlada dekleta. Foto: Marco Bello/Reuters

Navedena je tudi razlaga, zakaj ni objavljeno veliko novega: zvezni preiskovalni urad FBI je pravosodnemu ministrstvu posredoval okrog dvesto strani dokumentov, pravosodna ministrica pa je kasneje izvedela, da jih je še na tisoče več. Novemu direktorju Kashu Patelu je naročila posredovanje. Bondijeva preostale dokumente pričakuje do jutra po vzhodnoameriškem času.V ameriških konservativnih krogih pa poročajo, da dokumente zadržuje newyorški biro, iz katerega so izhajale številne akcije proti prejšnjemu in sedanjemu predsedniku Trumpu.

V času smrti 66-letnega Epsteina so leta 2008 v Floridi obsodili zaradi zavajanja mladoletnice k prostituciji in po priznanju krivde je v zaporu preživel več kot leto dni. Velik del »na delu« zunaj njega s varnostnim spremstvom, ki ga je plačeval sam, zaradi česar je moral iz prve administracije sedanjega predsednika Donalda Trumpa oditi minister za delo Alexander Acosta, tedaj državni tožilec v Floridi. Acosta se je zagovarjal, da se večina od tedanjih 36 domnevnih žrtev, med katerimi so bile tudi štirinajstletnice, ni želela izpostaviti procesu, on pa naj bi za nevarnega pedofila na vsak način želel kazenski dosje.

Manhattanski zapor, v katerem je umrl Jeffrey Epstein. Foto: Jeenah Moon/Reuters

Tega je tudi dobil, a se kmalu kljub temu vrnil na zvodniško pot in julija 2019 so ga v New Yorku spet aretirali z obtožbo navajanja mladoletnic k prostituciji. Desetega avgusta je umrl v celici, po uradnem poročilu zaradi samomora z obešenjem, velik del ameriške javnosti pa še danes dvomi. Leta 2021 so zaradi podobnih obtožb na dolgoletni zapor obsodili njegovo dolgoletno prijateljico Ghislaine Maxwell, hčer za mnoge tudi v dvomljivih okoliščinah umrlega britanskega medijskega mogotca Roberta Maxwella.