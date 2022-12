Prvič poročilo o presežni energiji pri zlitju vodikovih jeder

Kalifornijski znanstveniki so, kot kaže, na pragu odkritja neskončne čiste energije in s tem morda tudi rešitve za eno največjih težav človeštva. V National Ignition Facility ustanove Lawrence Livermore National Lab so z enim največjih laserjev na svetu za kratek čas ustvarili zlitje vodikovih atomov, ki je proizvedlo več energije od porabljene. Jedrska fuzija na našem Soncu proizvaja neznansko energijo in znanstveniki si že pol stoletja prizadevajo, da bi jo tudi na Zemlji.

Fuzijski reaktor. Foto Lawrence Livermore National Labo Via Reuters

Potencialno revolucionarni poskus so v laboratorijih, ustanovljenih v sodelovanju ameriške vlade in kalifornijske univerze Berkeley, izvedli že avgusta, a šele zdaj poročajo o njem, za jutri ameriška ministrica za energijo Jennifer Granholm napoveduje naznanilo pomembnega znanstvenega preboja. National Ignition Facility, ki so jo ustanovili za simulacije eksplozij jedrskega orožja, je celo ovekovečena v filmu »Zvezdne steze: V temo«, pa čeprav le z dosedanjimi manj uspešnimi poskusi.

V ZDA in drugod so že uspeli ustvariti zlitje atomov, a še nikoli s presežno energijo. Kalifornijski znanstveniki so tokrat gorivno kapsulo malo povečali in z 192 laserskimi žarki v njej za milijardinko sekunde ustvarili žarečo plazmo z več energije od porabljene. Komercialna uporaba zlitja atomov naj bi bila oddaljena najmanj desetletje in v primeru nepričakovanih težav še več, a kaj je to v primerjavi s težavami z energijo od samih začetkov človeške civilizacije. V nasprotju z razcepom atoma, s katerim energijo zdaj pridobivajo v jedrskih reaktorjih, zlitje ne pušča za seboj obsežnih jedrskih odpadkov.

Lawrence Livermore National Laboratory v kalifornijskem Livermore. Foto Lawrence Livermore National Labo Via Reuters

Ob pomembni novici je v ZDA pričakovati tudi segrevanje že zdaj eksplozivnih razprav o prihodnosti energij. Pod prejšnjim republikanskim predsednikom Donaldom Trumpom so desetletne raziskave inovativnega hidravličnega lomljenja kamnin, imenovanega fracking, zahodno velesilo povzdignile na sam vrh svetovne proizvodnje nafte in zemeljskega plina, njegov demokratski naslednik Joe Biden z več sto milijard dolarjev vredno zakonodajo za zmanjšanje inflacije namerava podpirati obnovljive energetske vire in druge ukrepe za varovanje okolja in ozračja. Poskusi kot potencialno prelomni iz Livermora so že doslej privabljali državne subvencije in zasebne donacije, v Kaliforniji pa je še posebej plodno sodelovanje državnih, zasebnih in univerzitetnih akterjev.