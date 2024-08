Prvo soočenje med Donaldom Trumpom in Kamalo Harris bo septembra

ABC News je napovedal, da bo 10. septembra gostil prvo soočenje med Donaldom Trumpom in Kamalo Harris. Trump je sprva predlagal tri soočenja, poleg ABC še na Fox News in NBC.

Kamala Harris je svojo udeležbo na prvem soočenju že potrdila. To soočenje bo prvo po odstopu Joeja Bidna iz predsedniške tekme, zaradi česar je Harrisova postala demokratska kandidatka. Trump je kritiziral Harrisovo zaradi njenega neodzivanja na novinarska vprašanja in na intervjuje ter jo označil za »komaj kompetentno«. Njuna kampanja v luči vprašanj o gospodarstvu, priseljevanju in inflaciji postaja vse bolj napeta.

Na dogodku v Detroitu je Harrisova napovedala intenzivno kampanjo pred volitvami in izrazila hvaležnost za podporo sindikata United Auto Workers. Dejala je, da se soočenja s Trumpom veseli.