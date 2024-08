V nadaljevanju preberite:

Čeprav so bili kitajski politični analitiki prepričani, da pomeni umik Joeja Bidna iz tekme za predsedniški položaj na novembrskih volitvah gotovo zmago Donalda Trumpa, so ankete, ki so jih izpeljali ta teden, pokazale, da lahko demokratska kandidatka Kamala Harris bistveno spremeni razmerje sil in pripravi presenečenje.