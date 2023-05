Pulitzerjeve nagrade v znamenju poročanja o Ukrajini

V ZDA so v ponedeljek naznanili letošnje Pulitzerjeve nagrade, ki so bile večinoma povezane s poročanjem o vojni v Ukrajini. Ameriška tiskovna agencija AP je nagrado za javno službo dobila za poročanje iz obleganega ukrajinskega Mariupolja, New York Times pa med drugim pokrivanje ruskega pokola v Buči.

Agencija AP je poleg tega dobila še Pulitzerja za fotografijo udarnih novic za poročanje o vojni v Ukrajini. Bila je edini mednarodni medij, ki je imel vse tri tedne ruskega obleganja Mariupolja v mestu svojo ekipo. Med njimi so bili videonovinar Mstislav Černov, fotograf Evgenij Maloletka in videoproducentka Vasilisa Stepanenko.

Tudi New York Times je dobil dve Pulitzerjevi nagradi, in sicer za pokrivanje ruskega pokola v ukrajinski Buči ter za nazorno poročanje in komentar o odločitvi vrhovnega sodišča ZDA, ki je z odpravo pol stoletja stare odločitve v primeru Roe proti Wadu ukinilo pravico do splava po vsem ozemlju države.

Pulitzerjevo nagrado, povezano s pravico do splava po odločitvi vrhovnega sodišča, je v kategoriji nacionalnega poročanja za Washington Post osvojila Caroline Kitchener. Časopis je dobil še Pulitzerja za nosilni članek o Američanih, ki se spopadajo s pandemijo, odvisnostjo, neenakostjo in drugimi težavami.

Los Angeles Times je dobil Pulitzerja za najnovejšo novico za poročanje o mestnih uradnikih, ki so dajali rasistične izjave. Pulitzerja za nosilno fotografijo je časopisu priskrbela Christina House za fotografijo 22-letne noseče brezdomke.

Tudi Pulitzerjeve nagrade so bile v znamenju vojne v Ukrajini. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Dva Pulizerja je dobil še medij AL.com iz Birminghama v Alabami. Enega od njih mu je po vrsti zapisov o konfederacijski in rasistični dediščini Alabame za komentar zagotovil Kyle Whitmire. Drugega so dobili štirje kolegi za lokalne novice, in sicer poročanje o lokalni policijski enoti.

Nagrado za lokalno poročanje je dobila tudi Anna Wolfe (Mississippi Today) za poročanje o nekdanjem guvernerju države, ki je denar, namenjen za revne, pošiljal družinskim članom in prijateljem, med njimi tudi slavnemu nogometašu lige NFL Brettu Favreju.

Najbolj prestižna novinarska nagrada

Pulitzerjeve nagrade, ki jih podeljuje sklad pri Univerzi Columbia v New Yorku, veljajo za najbolj prestižne novinarske nagrade v ZDA in tudi v svetu. Podeljujejo se od leta 1917. Letos so jih podelili v 15 novinarskih in osmih umetniških kategorijah (knjiga, glasba, gledališče) za delo, opravljeno v letu 2022. Dobitnik nagrade za javno službo prejme zlato medaljo, preostali pa po 15.000 dolarjev.

Pulitzerja za razlagalno novinarstvo je dobil časopis The Atlantic za poglobljeno poročanje o politiki vlade Donalda Trumpa, ki je na meji ločevala otroke in starše. Wall Street Journal je dobil nagrado za raziskovalno novinarstvo, in sicer za preiskavo, ki je ugotovila, da so zvezni uradniki kupovali in prodajali delnice podjetij, ki so bila predmet zveznih ukrepov proti njim. New York magazine je dobil nagrado za kritiko, Miami Herald za uredniške komentarje, Gimlet Media pa za tonsko poročanje.

V umetniških kategorijah je nagrado za leposlovje dobila Barbara Kingsolver za dramo Sanaz Toossi, za zgodovino Jefferson Cowie, za biografijo Beverly Gage, za spomine ali avtobiografijo Hua Hsu, za poezijo Carl Phillips, za splošno neleposlovje Robert Samuels in Toluse Olorunnipa, za glasbo pa Rhiannon Giddens in Michael Abels.