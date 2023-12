Ruski predsednik Vladimir Putin je na svojem letnem pogovoru s predstavniki sedme sile in prebivalci države na letni novinarski konferenci izjavil, da ruske sile napredujejo na vsej frontni črti v Ukrajini.

Že kmalu na začetku je dolgoletni voditelj Ruske federacije odgovoril na vprašanje, kdaj bo konec »posebne vojaške operacije«, ki je včeraj trajala že 659. dan: »Mir bo takrat, ko bomo dosegli svoje cilje. Ti se ne spreminjajo: denacifikacija Ukrajine, demilitarizacija in njen nevtralni status.« Dodal je, da oblasti v Kijevu že takrat, ko so potekala mirovna pogajanja v Istanbulu, niso hotele priznati, da imajo v Ukrajini problem z vznikom nacizma, a da so kasneje s svojim razglašanjem nacista Stepana Bandere za nacionalnega junaka dokazale nasprotno.

Demilitarizacija Ukrajine pa po njegovih besedah že poteka. »Nočejo se pogovarjati. Kaj moremo, smo pač prisiljeni uporabiti druga, v tem primeru vojaška sredstva.« Tudi če bodo oblasti v Kijevu še naprej dobivale tujo oborožitev, bo to Rusija uničevala. Po Putinovih izračunih je Zahod dal Ukrajini vse, kar ji je obljubil, celo več. »400 tankov, 420, 430 ... Mi pa smo jim samo od začetka tako imenovanega protinapada uničili 747 tankov. To je demilitarizacija,« je pribil Putin.

Poglavar Kremlja je potolažil tiste, ki verjamejo pogosto pojavljajočim se govoricam, da se v državi obeta drugi val mobilizacije. Povedal je, da se je na delno mobilizacijo odzvalo 300.000 rezervistov, ki so se kljub prvotnemu posmehovanju v javnosti izkazali za odlične borce. Doslej jim je po njegovih besedah uspelo zbrati 486.000 novih vojakov, tako rezervistov kot prostovoljcev. Na frontni črti, ki je daljša od dva tisoč kilometrov, se zdaj bori 617.000 ruskih vojakov. »Pritok naših moških, ki so pripravljeni braniti interese domovine z orožjem v rokah, se ne zmanjšuje. Vsak dan poldrugi tisoč po vsej državi. Zakaj bi potem potrebovali mobilizacijo? Na današnji dan zanjo ni nobene potrebe,« je povedal Putin.