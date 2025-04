V nadaljevanju preberite:

Iz Moskve so sporočili, da je Kurska oblast, v katero so avgusta lani vdrli ukrajinski vojaki, v celoti osvobojena. V Kijevu, kjer so to novico razglasili za »propagandni trik« nasprotnika, so zagotovili, da boji na ruskem ozemlju še potekajo.

»Avantura kijevskega režima je popolnoma propadla, ogromne izgube, ki jih je utrpel sovražnik, vključno med najbolj pripravljenimi, izurjenimi in z zahodno oborožitvijo opremljenimi silami ukrajinskih oboroženih sil, pa se bodo nedvomno kazale vzdolž celotne frontne črte,« je izjavil ruski predsednik Vladimir Putin, ko je slišal poročilo načelnika generalštaba Valerija Gerasimova, da je Kurska oblast v celoti osvobojena.