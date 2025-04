Nekdanji poveljnik kritičen do razmer v ukrajinski vojski

»Ukrajinsko vojaško vodstvo je treba pretresti,« je v pogovoru za Guardian dejal nekdanji ukrajinski poveljnik Bogdan Krotevič, ki je februarja odstopil s položaja načelnika štaba bataljona Azov. Krotevič je prepričan, da bi moral oditi tudi poveljnik oboroženih sil, general Oleksander Sirski.

Nekdanji načelnik se je v intervjuju pritožil, da sta se Sirski in obstoječe vodstvo ukvarjala z »ročnim mikroupravljanjem vojske«. Izpostavil je ukaze, s katerimi so prisilili vojake, da so se pomaknili preblizu fronte. »Od vrhovnega poveljstva sem prejemal ukaze, ki so mejili na zločin. Vest mi je preprečevala, da bi jih izpolnil,« je dejal Krotevič, ki je v Azovu služil od leta 2014 in je preživel zadnji boj v jeklarni Azovstal spomladi 2022. Pozneje so ga ujele ruske sile, prestal je kratko obdobje ujetništva, nato pa so ga v izmenjavi ujetnikov vrnili v Ukrajino.

Po vrnitvi na fronto je vse bolj odkrito kritiziral druge poveljnike, o katerih je verjel, da so bili malomarni do življenja vojakov. Po njegovi oceni je kar 70 odstotkov ukrajinskih vojakov zapustilo vojsko, saj so njihovi nadrejeni »zahtevali, naj počnejo stvari, ki jih sami ne bi nikoli«.

General Oleksander Sirski podpisuje ukrajinsko zastavo po intervjuju za Reuters. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

»Glavni štab je ukazal, da vojaki po koncu bojev na prvi bojni črti ne smejo počivati ​​v zadnjem delu, temveč morajo zgolj petdeset metrov od fronte. To je vse vojake spravilo v resno nevarnost,« je dejal Krotevič in ukrajinsko vojaško poveljstvo obtožil, da je »odgovorno za kriminal, ker trenutno ne razume načel vojne«, zlasti »kako delujejo brezpilotna letala FPV in drsne bombe«.

Povečana uporaba brezpilotnih letal FPV in ruskih drsnih bomb, ki jih je Ukrajina do nedavnega s težavo ustavljala, je povečala globino frontne črte. Toda Krotevič je dejal, da se ukrajinski poveljniki niso ustrezno odzvali.

»Še vedno imajo mentaliteto bojevanja v drugi svetovni vojni,« je dejal. Komentiral je tudi ukrajinsko ofenzivo na Kursk avgusta lani. Čeprav je bil napad po njegovem takrat smiseln, je generala Sirskega obtožil, da je bil preveč osredotočen nanj in da je tam ostal predolgo, vmes pa je pozabil na obrambo več ukrajinskih regij. »Sirski ne upošteva visoke znanosti in vojne umetnosti,« je dejal Krotevič in obtožil generala, da ima samo dve funkciji. »Če sovražnik napada, preprosto vrže več ljudi tja. Če je sovražnik premočen, umakne ljudi in reče, da ga skrbi za njihovo življenje.«