Putinov neuspeh v plinski vojni proti EU

V nadaljevanju preberite:

Drugače kot v zadnjih mesecih, ko so prevladovala dramatična poročila o hitri rasti cen plina in kremeljskem izsiljevanju z njegovimi dobavami, je med politiki na stari celini čutiti več olajšanja. Veleprodajne cene plina strmoglavljajo in odjemalci naj bi kmalu občutili učinek pozitivnih gibanj.

Ministri, pristojni za energetiko, so se sicer lotili sklepov vrha EU z načrtovanimi ukrepi za zniževanje cen plina in drugih energentov, a pred njihovim sprejetjem čakajo Unijo v prihodnjih tednih še težke razprave. Slovenija je proti mehčanju predlogov in si želi večje ambicije, tudi vključevanje daljših produktov, da bo prihodnje leto mirnejše.