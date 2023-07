Putin se z donacijami žita odkupuje afriškim voditeljem

Prehranska varnost se je v skladu s pričakovanji spremenila v osrednjo temo vrha Rusija – Afrika v Sankt Peterburgu, s katerim želi ruski predsednik Vladimir Putin svojo državo, v času ko ta blokira izvoz ukrajinskega žita in obstreljuje črnomorska pristanišča, prikazati kot nepogrešljivega partnerja črne celine. Prvi dan vrha je gostitelj izkoristil za širjenje svoje resnice o vzrokih za propad črnomorske pobude in se zavezal, da bo Rusija do jeseni donirala več deset tisoč ton žita revnim afriškim državam.

Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somalija, Srednjeafriška republika in Eritreja si lahko v prihodnjih mesecih obetajo obsežne pošiljke ruskega žita. Vsaka naj bi ga po Putinovih besedah prejela med 25.000 in 50.000 tonami. S to gesto dobre volje bo Moskva poskušala utrditi svoj status na afriški celini, hkrati pa omiliti skrbi afriških držav o posledicah ruskega odstopa od dogovora za izvoz ukrajinskega žita čez Črno morje, zaradi česar so cene pšenice, koruze in drugih žit od prejšnjega tedna znova močno poskočile.

Ruski voditelj je med prvim dnevom vrha, ki se ga v Sankt Peterburgu udeležuje precej manj afriških voditeljev kot prejšnjega leta 2019 v Sočiju, ponovil svojo tezo, da Afrika od črnomorske žitne pobude ni imela veliko, saj da je večina izvoženega ukrajinskega žita končala v razvitih in srednje razvitih državah.

Putin je Zahod med vrhom obtožil hipokrizije. FOTO: Alexey Danichev/Afp

Guterres: Peščica donacij ne zadošča

»Pojavlja se paradoksalna slika. Po eni strani zahodne države ovirajo dobavo našega žita in gnojil, po drugi pa nas hinavsko krivijo za trenutno krizno stanje na svetovnem trgu hrane,« so Putinove besede povzeli pri Reutersu.

Čeprav je znaten del skoraj 33 milijonov ton ukrajinskega žita, izvoženega v okviru dogovora, ki sta Moskva in Kijev ob pomoči Turčije ter Združenih narodov izpogajala julija lani, po podatkih evropske komisije res končal v razvitih državah, nikakor ne gre spregledati pozitivnega učinka, ki ga je sklenitev dogovora, skupaj z vzpostavitvijo tako imenovanih solidarnostnih koridorjev, imela na upad cen žit na svetovnih trgih.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres: Peščica donacij nekaterim državam ne bo popravila dramatičnega vpliva konca dogovora. FOTO: Ed Jones/Afp

Na to je opozoril tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ta je v odzivu na Putinovo napoved izrazil dvom, da lahko zastonj pošiljke ruskega žita v Afriko prinesejo podobne rezultate, kot jih je nemoten izvoz ukrajinskega žita čez Črno morje. »Peščica donacij nekaterim državam« ne bo popravila dramatičnega vpliva konca dogovora, je bil jasen prvi mož svetovne organizacije.

Kljub tovrstim kritikam je pričakovati, da bo ruska poteza vseeno padla na plodna tla, zlasti v državah, s katerimi Moskva ohranja dobre odnose. »Ne čutimo nikakršnega primanjkljaja žita. Smo prehransko varni,« se je na Putinovo napoved donacije ob robu vrha v Sankt Peterburgu odzval zimbabvejski predsednik Emmerson Mnangagwa, a vseeno izrazil hvaležnost za gesto ruskega voditelja.