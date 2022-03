Raje se odpovejo hrani kot življenju

V nadaljevanju preberite:

Na zahodu Ukrajine nimajo težav s hrano, to območje ni ključna tarča ruskega napada, ker meji z Evropsko unijo, tudi preskrba s hrano in drugimi potrebščinami ni motena. Medtem v vzhodni in južni Ukrajini številna mesta (Mariupol, Volnovaha, Severodoneck) prosijo za pomoč, saj se soočajo s humanitarno katastrofo. Civilna infrastruktura je sesuta ali tik pred sesutjem, zaradi neprestanih vojaških operacij pa je preskrba iz drugih regij nemogoča, je v vojnem dnevniku zapisala ukrajinska novinarka Olesia Marković Oleško.