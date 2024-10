Nagrado za mir dobilo japonsko gibanje za svet brez jedrskega orožja

Nobelovo nagrado za mir so danes v Oslu podelili japonski organizaciji Jørgen Watne Frydnes za prizadevanja za svet brez jedrskega orožja. Na seznamu nominirancev za najprestižnejšo izmed Nobelovih nagrad je bilo letos 286 kandidatov – 197 posameznikov in 86 organizacij, za favorite so veljala imena, povezana z gazo in pomočjo Palestincem, a se je Nobelov odbor odločil za ljudi, ki so preživeli atomsko bombo v Hirošimi in Nagasakiju in so tudi pričevalci grozot, ki ga za sabo pusti takšno uničevalno orožje. »Gibanje, znano tudi kot Hibakuša, je prejelo Nobelovo nagrado za mir za svoja prizadevanja za svet brez jedrskega orožja in za dokazovanje s pričevanjem prič, da se jedrsko orožje ne sme nikoli več uporabiti,« je poudaril predsednik odbora Jørgen Watne Frydnes.

Člani gibanja, ki je nastalo v letih po uničujočih jedrskih napadih omenjeni japonski mesti avgusta 1945, si neutrudno prizadevajo, da bi dvignili zavedanje o katastrofalnih posledicah uporabe jedrskega orožja. Pričevanje preživelih so v teh prizadevanjih neprecenljiva, je poudaril predsednik odbora. K temu, da od takrat jedrsko orožje kljub razširjenosti po svetu ni bilo uporabljeno, je mogoče po njegovih besedah pripisati tudi prizadevanjem tega gibanja.

Med kandidati so sicer bili generalni sekretar ZN Antonio Guterres, agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) in Meddržavno sodišče (ICJ) v Haagu, ki so veljali za ožje favorite. Prav tako so bili na njem po poročanju tujih medijev na njem papež Frančišek, Donald Trump, Elon Musk, nekdanji vodja Nata Jens Stoltenberg, ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange, britanski naravoslovec David Attenborough in Novinarji brez meja.

Med številnimi konflikti na svetu je bila to leto v ospredju Gaza. Stavnice so kazale, da bi lahko nagrada za mir pripadla vsem tistim, ki se v težkih razmerah trudijo vsaj malo pomagati Palestincem. A odbor se je odločil drugače.FOTO: Claudia Greco/Reuters

Nekateri strokovnjaki, med njimi vodja Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri) Dan Smith, so medtem opozorili, da letos sploh ne bi smeli podeliti nagrade za mir, saj po svetu divja več kot 50 aktivnih konfliktov. Toda Nobelov odbor je opozoril, da je ravno nasprotno bolj kot kadarkoli prej pomembno nagrajevanje mirovnih prizadevanj. »Težko je biti optimist, ko se ozreš po današnjem svetu in se zdi, da mirovne sile niso v ofenzivi,« je za AFP izjavil sekretar norveškega Nobelovega odbora Olav Njolstad. »Vendar pa so ljudje in organizacije, ki opravljajo odlično delo.«

Lani je nagrado prejela iranska borka za pravice žensk Narges Mohamadi, ki v Iranu prestaja večletno zaporno kazen. Svoje življenje je posvetila obrambi človekovih pravic, med drugim z zavzemanjem za odpravo smrtne kazni in obvezne nošnje hidžaba za ženske v Iranu. Leto prej sta bila nagrajena beloruski aktivist Ales Bjaljacki ter nevladni organizaciji Memorial in Center za državljanske svoboščin, leta 2021 borca za svobodo izražanja Maria Messa in Dmitrij Muratov, leta 2020 pa svetovni program za hrano.

Najmlajša lavreatka so zdaj je bila Malala Yousafzai, ki je nagrado prejela leta 2014, ko je bila stara 17 let.

Podelitev Nobelovih nagrad za mir bo v skladu s tradicijo potekala v Oslu, medtem ko bodo ostale podelili v Stockholmu. Podelitev poteka 10. decembra, na obletnico smrti Alfreda Nobela, ki je preminil leta 1896. Vsaka nagrada prinaša tudi 11 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 900.000 evrov. Če je dobitnikov več, se znesek med njimi razdeli.