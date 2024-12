Regija je razmeroma varna, stabilna bo po vstopu v EU

V nadaljevanju preberite:

V okviru krepitve vzhodnega krila Nata bodo slovenski vojaki po Slovaški in Latviji napoteni še v Bolgarijo. Slovenska vojska bo v okviru Natovih prednjih kopenskih sil sodelovala v Natovi bojni skupini v Bolgariji z do 20 pripadniki z možnostjo rotacij. S skupno 106 vojaki največja posamezna skupina pripadnikov Slovenske vojske v tujini ostaja v Natovi misiji Kfor. Ta je izjemno pomembna za varnost Balkana, so se strinjali udeleženci včerajšnje okrogle mize.

Zavod Prijatelji Zahodnega Balkana je s Fakulteto za družbene vede na okrogli mizi Nato in Zahodni Balkan pripravil razpravo o vlogi Nata pri zagotavljanju miru in varnosti na Zahodnem Balkanu. Nekdanji predsednik republike, ustanovitelj in direktor Prijateljev Zahodnega Balkana Borut Pahor je vodil pogovor z nekdanjim predsednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim, nekdanjo obrambno ministrico Črne gore Milico Pejanović Đurišić in Pëllumbom Qazimijem, upokojenim načelnikom generalštaba albanske vojske, ki je do lani deloval kot veleposlanik v Sloveniji.