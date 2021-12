Regija na slepem tiru, Odprti Balkan prinaša upanje

V nadaljevanju preberite:

Za Zahodnim Balkanom je še eno leto, v katerem je bilo slišati kopico praznih obljub o evropski prihodnosti. Letu, ki so ga zaznamovali politične krize v Bosni in Hercegovini in Črni gori, ekološka vstaja v Srbiji, bolgarska blokada Severni Makedoniji, razvpiti non-paper z zamislijo o spreminjanju meja na Balkanu, odseljevanje in ostra retorika, bo sledilo leto uveljavitve pobude Odprti Balkan. Zbliževanje treh držav v regiji nekateri vidijo kot nadomestek članstva v EU, drugi pa zgolj kot pripravo na članstvo.