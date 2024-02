Rekordnemu letu sledil še rekordno topel januar

Letošnji januar je bil najtoplejši, odkar izvajajo meritve. Po podatkih službe za podnebne spremembe pri programu Evropske unije za opazovanje Zemlje Copernicus (C3S) je bila povprečna svetovna temperatura za 1,66 stopinje Celzija višja kot v predindustrijskem obdobju med letoma 1850 in 1900. Hkrati pa so bile temperature na Zemlji v zadnjem letu prvič za več kot poldrugo stopijo nad referenčno ravnjo.

Niz temperaturnih mesečnih rekordnih vrednosti neprekinjeno traja že od junija lani. Iz danes objavljenega poročila je razvidno, da je bila povprečna svetovna temperatura v zadnjih dvanajstih mesecih (od februarja 2023 do januarja 2024) najvišja doslej. Od povprečja med letoma 1991 in 2020 je bila višja za 0,64, od predindustrijskega obdobja pa kar za 1,52 stopinje Celzija.

»Dotikamo se meje 1,5 stopinje Celzija in že lahko vidimo gospodarske in družbene posledice tega. 1,5 je ogromna številka, čuti se v obliki vročinskih valov, suš, poplav, neviht in pomanjkanja vode po vsem svetu,« je ob tem opozoril Johan Rockstrom z Inštituta za raziskave podnebnih vplivov v Potsdamu.

Januarja letos so se temperature v skandinavskih državah gibale precej pod povprečjem v obdobju 1991–2020, medtem ko so ga na jugu občutno presegale. Zunaj stare celine so bile temperature v vzhodni Kanadi, severozahodni Afriki, na Bližnjem vzhodu in v osrednji Aziji znatno nadpovprečne, v zahodni Kanadi, osrednjih ZDA in večjem delu vzhodne Sibirije pa so se gibale pod povprečno vrednostjo.

Obseg arktičnega morskega ledu je bil prejšnji mesec blizu povprečja in za ta del leta največji po letu 2009. FOTO: Hannibal Hanschke/Reuters

Rekordni januar je sledil letu 2023, ki je bilo na svetovni ravni najtoplejše v zgodovini meritev. Po navedbah Reutersa je verjetnost, da bo letošnje leto še bolj vroče, ena proti tri, možnost, da se bo uvrstilo med pet najtoplejših let, pa je 99-odstotna. »Hitro zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov je edini način za ustavitev naraščanja globalnih temperatur,« je komentirala izsledke namestnica direktorja C3S Samantha Burgess.

Morja in led

Bistveno višja od prejšnjega januarskega rekorda iz leta 2016 je bila tudi povprečna temperatura morske gladine. Mejo izpred osmih let je presegla za 0,26 stopinje Celzija, obenem pa je bila le za 0,01 stopinje nižja od doslej najvišje izmerjene vrednosti, iz lanskega avgusta.

V poročilu še piše, da je bil obseg arktičnega morskega ledu prejšnji mesec blizu povprečja in za ta del leta največji po letu 2009. Na drugi strani je bila površina morskega ledu na Antarktiki 18 odstotkov pod povprečjem, a še vedno precej nad najnižjo januarsko vrednostjo, izmerjeno leta 2023.