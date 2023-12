Renesančna slika z golimi ženskami sprožila krizo na francoski šoli

Učitelji na srednji šoli v okolici Pariza v ponedeljek niso želeli delati, potem ko so dijaki verbalno napadli učitelja, ki je pri pouku pokazal sliko renesančnega mojstra z več golimi ženskami. Šolo je v ponedeljek obiskal minister za izobraževanje Gabriel Attal, ki je za dijake napovedal kazni.

Generalna sekretarka sindikata srednješolskih učiteljev Sophie Venetitay je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnila, da je učitelj na srednji šoli v kraju Issou zahodno od Pariza v četrtek pri pouku francoščine učencem pokazal sliko iz 17. stoletja, na kateri so gole ženske.

Slika Diana in Akteon italijanskega slikarja Giuseppeja Cesarija prikazuje zgodbo iz grške mitologije, v kateri lovec Akteon vdre na mesto, kjer se gole kopajo boginja Diana in njene nimfe. Delo hrani muzej Louvre v Parizu.

»Nekateri učenci so odvrnili pogled, počutili so se užaljene in dejali, da so šokirani,« je dejala Venetitayjeva. Francoski časnik Le Figaro piše, da so nekateri učenci učitelja zaradi prikazovanja slike verbalno napadli. Po navedbah vira, na katerega se sklicuje časnik, so nekateri srednješolci ravnatelju povedali, da jih je slika, predstavljena pri pouku francoščine, razburila in da je imel učitelj rasistične in islamofobne pripombe. Učitelji trdijo, da slednje ne drži.

Francoski minister za izobraževanje in mlade Gabriel Attal je napovedal kazni za dijake. FOTO: Bertrand Guay/AFP

Starš enega od učencev je ravnatelju šole dan po incidentu poslal elektronsko sporočilo, v katerem je navedel, da njegov sin med razpravo ni mogel govoriti in da se bo pritožil.

Učitelj je sprva želel vložiti pritožbo zaradi obrekovanja, a si je v zadnjem trenutku premislil, še piše Le Figaro.

Učitelji se čutijo ogrožene

Incident je bil po besedah generalne sekretarke sindikata srednješolskih učiteljev kaplja čez rob za učitelje na šoli, ki so se že dlje časa pritoževali zaradi zelo slabega vzdušja in pomanjkanja podpore vodstva kljub več opozorilom. Kot so poudarili, se počutijo ogrožene. V elektronskem sporočilu, ki so ga v petek poslali staršem, so zapisali, da uveljavljajo svojo pravico do odsotnosti iz učilnic zaradi posebej težkih razmer na srednji šoli.

Minister Attal je napovedal, da bodo za dijake, odgovorne za krizo na šoli, kar so priznali, uvedli disciplinski postopek. V šolo bodo po njegovih besedah napotili tudi skupino, ki bo poskrbela, da bo šola spoštovala »vrednote republike«.

Slika z Diano in njenimi nimfami je razstavljena v muzeju Louvre. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Napetosti so se na šoli okrepile po vrsti napadov na učitelje v zadnjih letih.

Francosko sodišče je v petek obsodilo šest najstnikov zaradi njihove vloge pri umoru Samuela Patyja, ki ga je leta 2020 pred njegovo srednjo šolo v bližini Pariza zagrešil radikalizirani islamist. Učitelj je bil ubit po tem, ko so se po družbenih medijih razširila sporočila, da je v razredu pokazal karikature preroka Mohameda iz satirične revije Charlie Hebdo.

Oktobra je še en radikalizirani islamist v mestu Arras na severu države do smrti zabodel svojega nekdanjega učitelja Dominiqua Bernarda.