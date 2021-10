Spodnjice za Davida?

V nadaljevanju preberite:

Nekateri prostovoljno cenzurirajo svoje projekte in to celo na tako medijsko izpostavljenem dogodku, kot je svetovna razstava Expo v Dubaju. Tak spodrsljaj so si v svojem paviljonu privoščili Italijani, ki so repliko Michelangelovega Davida postavili tako, da so njegovi intimni deli obiskovalcem zakriti.