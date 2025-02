Republika Srbska izganja sodišče, ki je obsodilo Dodika

V nadaljevanju preberite:

Narodna skupščina Republike Srbske (RS) je izglasovala štiri zakone, ki jih je vlada te entitete Bosne in Hercegovine poslala v glasovanje po hitrem postopku, opozicija o po njihovi oceni spornih zakonih ni glasovala. S tem se je vodstvo entitete odzvalo na obsodbo predsednika RS Milorada Dodika na eno leto zapora in šest let prepovedi političnega delovanja.

Parlament v Banjaluki je na izredni seji z 49 glasovi za in tremi proti izglasoval predloge zakonov, s katerimi se na ozemlju Republike Srbske prepove delovanje tožilstva in sodišča Bosne in Hercegovine, visokega sodnega in tožilskega sveta ter delovanje državne agencije za preiskave in zaščito (Sipa). Ob tem so izglasovali tudi spremembe kazenskega zakonika in zakon o posebnem registru in javnosti dela nevladnih organizacij.