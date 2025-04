Republikanski poraz v Wisconsinu in tolažilna zmaga na Floridi

Dobra dva meseca po ponovnem vstopu Donalda Trumpa v Belo hišo so volilne projekcije demokratom pripisale odmevno zmago v zvezni državi Wisconsin. Sodnica okraja Dane Susan Crawford je ohranila levo večino tamkajšnjega vrhovnega sodišča. Zato pa so volivci šestmilijonske zvezne države ob velikih jezerih na severu ZDA potrdili obveznost volilnega identificiranja z osebnimi izkaznicami, za kar so se zavzemali republikanci. Ti so dobili tudi floridske volitve za izpraznjena republikanska mandata v zveznem predstavniškem domu.

Demokratska zmaga za izpraznjeno mesto vrhovnega sodišča Wisconsina je pomembna zaradi verjetnega prihodnjega spreminjanja meja volilnih okrajev v tej zvezni državi. Državno vrhovno sodišče zdaj verjetno ne bo blokiralo sprememb, ki bodo na prihodnjih volitvah za zvezni predstavniški dom morda odvzele dva republikanska mandata. Na obzorju je tudi izziv republikanski zakonodaji proti sindikalnemu organiziranju zaposlenih v državni upravi.

Zvezni republikanski predsednik Donald Trump in njegovi za zmago razglašajo soglasje volivcev Wisconsina z obveznostjo volilnega identificiranja z osebnimi izkaznicami, saj demokrate na številnih preteklih obtožujejo goljufanja. Prevlada Susan Crawford in leve večine v tamkajšnjem vrhovnem sodišču pa je vendarle zveneča klofuta Trumpu in njegovemu tesnemu sodelavcu Elonu Musku. Vodja urada za vladno učinkovitost je poraženega sodnika okrožnega sodišča v Waukeshi Brada Schimla podprl z milijoni dolarjev in svojimi predvolilnimi nastopi.

Za republikansko podprtega sodnika Brada Schimla se je zavzel Elon Musk, a milijoni dolarjev niso pomagali. Foto: Vincent Alban/Reuters

»Med odraščanjem v Chippewa Falls si nikoli ne bi predstavljala, da se bom za roko pravice v Wisconsinu spopadla z najbogatejšim zemljanom,« se je veselila Susan Crawford. »In zmagali smo!« Vrhovno sodišče Wisconsina je že leta 2023 na levoprevesila sodnica Janet Protasiewicz, ki je je prevladala zaradi jeze volivcev nad vrnitvijo odločanja o pravici do splava v zvezne države ZDA s spreobrnitvijo sodbe Roe proti Wadu. Organizacije za spodbujanje pravice do splava kot Planned Parenthood so podprle tudi Susan Crawford.

Torkove volitve v Wisconsinu so bile tudi spopad velikega kapitala. Če je Brada Schimla z milijoni dolarjev podprl najbogatejši zemljan Elon Musk, sta Susan Crawford velika demokratska donatorja George Soros. In J.B. Pritzker. S skoraj sto milijoni dolarjev bo tokratna predvolilna kampanja v Wisconsinu obveljala za najdražjo vseh časov. Demokrati Wisconsinu dajejo guvernerja Tonyja Eversa, republikanci prevladujejo v tamkajšnjem parlamentu in zveznem predstavniškem domu. Zadnjega bo morda kmalu konec in republikanci spet sumijo volilne prevare. V nekaj volilnih okrajih je namreč zmanjkalo volilnih lističev.

Ameriška zastava s podobama predsednika Trumpa in podpredsednika J.D. Vancea na predvolilnem zborovanju floridskega republikanca Randyja Finea. Foto: Octavio Jones/Reuters

Zato pa so republikanci slavili na Floridi, kjer so v torek izbirali naslednika Trumpovega svetovalca za nacionalno varnost Mika Waltza in Matta Gaetza v predstavniškem domu. Reublikanca Randy Fine in Jimmy Patronis sta prevladala kljub negotovosti zaradi kazenskih carin. Tekma v Wisconsinu bo morda ogrozila republikansko večino v prihodnosti, zmaga na Floridi pa jo ohranja v sedanjih napetih časih za ameriško in svetovno prihodnost. Razmerja v največjem ameriškem zakonodajnem telesu so še naprej zelo tesna in Trump je za vsak slučaj v predstavniški dom vrnil newyorško republikanko Elise Stefanik, ki se je že pripravljala na prevzem ameriškega veleposlaništva v Združenih narodih.