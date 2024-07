Vrhovno sodišče pritrdilo imuniteti za službena dejanja ameriških predsednikov

Demokratski predsednik ZDA Joe Biden pobira črepinje katastrofalno slabega nastopa na prvem televizijskem soočenju tokratne predvolilne kampanje, njegovemu tekmecu Donaldu Trumpu pa gre ta čas kot namazano. Ne le, da je obveljal za jasnega zmagovalca četrtovega soočenja v studiu televizijske družbe CNN v Atlanti, vrhovno sodišče je v ponedeljek potrdilo imuniteto ameriških predsednikov za službena dejanja. Odločitev konservativne večine bo vplivala tudi na številne procese demokratskih tožilcev proti prejšnjemu republikanskemu predsedniku in ponovnemu predsedniškemu kandidatu.

Donald Trump in Joe Biden med prvim televizijskim soočenjem. Foto Cnn/Youtube

Trump se je pritoževal, da bi strah pred sodnim preganjanjem zaradi odločanja v Beli hiši ohromilo izvršno oblast, soglasje šestih konservativnih vodnikov, od katerih je tri imenoval sam, pa mu prinaša prednosti še pred morebitno drugo selitvijo v Belo hišo.

Trumpovi nasprotniki lahko najbrž pozabijo na procese zaradi domnevnega vmešavanja v volitve 2020 pred letošnjimi novembrskimi volitvami. Vrhovno sodišče je primer vrnilo nižjemu v prestolnici Washington, ki mora zdaj odstraniti sporne obtožbe zaradi Trumpove vloge pri vkorakanju njegovih privržencev v kongres 6. januarja 2021 med potrjevanjem elektorske zmage Joeja Bidna.

Podobna naloga čaka georgijsko sodišče, ki se že brez tega ubada s težavami zaradi številnih nepravilnosti tožilke Fani Willis, in floridskemu, kjer sodnica Aileen Cannon sama izprašuje vlogo posebnega Trumpovega preiskovalca Jacka Smitha. Zaradi tega se je k besedi javil tudi Biden, tokrat malo bolj tekoče kot med soočenjem. Po njegovem predsedniška imuniteta spodkopava vladavino prava, ZDA naj bi bile ustanovljene na načelu, da v njih ni kraljev s posebnimi pravicami. »Nihče ni nad zakonom, niti predsednik ZDA!«

Tožilka georgijskega okraja Fulton Fani Willis je zaposlovala svojega ljubimca. FOTO: Alex Slitz Via Reuters

Demokratski prvak je tudi tokrat ignoriral novinarje, ki so ga želeli vprašati, če bo odstopil, Trump pa je demokratskega predsednika pozval, naj »odpokliče svoje pse« in Ameriki dovoli, da si vrne nekdanjo veličino. To po njegovem seveda pomeni lastno zmago na volitvah, a je vprašanje, če bi se demokrati s tem sprijaznili. Za začetek še več napadov usmerjajo na vrhovno sodišče s konservativno večino.