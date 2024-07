Demokrati se sprašujejo, kaj z Joejem Bidnom

V nadaljevanju preberite:

Kljub katastrofalno slabemu nastopu na prvem televizijskem soočenju z Donaldom Trumpom se demokratski predsednik Joe ­Biden ne namerava umakniti iz tekme za ponoven vstop v Belo hišo, je sklenil z družino. Politični­ nasprotniki prvo damo Jill obtožujejo mučenja starostnika, demokrati pa so v dilemi. Njim ­naklonjeni mediji so se v večini­ obrnili proti ponovni kandidaturi 81-letnika, tega pa bo težko odstraniti, če se za to ne bo ­odločil sam.