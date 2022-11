Resnični lov na ruski Rdeči oktober

V nadaljevanju preberite:

Po enem od največjih porazov ruske vojske od začetka agresije v mestu Herson spet vihra ukrajinska zastava. Vsem je jasno, da to ne bi bilo mogoče brez ameriške in druge zahodne vojaške pomoči, ki jo je Bela hiša pravkar okrepila z dodatnim orožjem v vrednosti 400 milijonov dolarjev. V Washingtonu so zadovoljni tudi zaradi znamenj, da ruskim vojaškim silam ni uspelo testirati jedrskega torpeda pozejdon, ki so ga v Moskvi razglasili za nepremagljivo orožje jedrskega cunamija na zahodne prestolnice.