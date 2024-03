Sprejeta resolucija za prekinitev ognja v Gazi

Nevarni varnostni položaj na Bližnjem vzhodu po napadu Hamasa na Izrael in izraelski vojaški intervenciji v Gazi, ki mu je sledila, končno dobiva resolucijo varnostnega sveta Združenih narodov. Enajst nestalnih članic s Slovenijo vred za islamski mesec ramazan zahteva takojšnjo prekinitev ognja, ki naj vodi v trajno in vzdržno premirje ter takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh talcev.

Resolucijo, ki so jo poleg Slovenije predlagale nestalne članice Alžirija, Ekvador, Gvajana, Japonska, Malta, Mozambik, Južna Koreja, Sierra Leone in Švica, je podprlo štirinajst članic varnostnega sveta, ZDA pa so se vzdržale. V petek so same predlagale resolucijo o Gazi, ki sta sta jo z vetom preprečili Rusija in Kitajska.

»Danes je pomemben dan,« je v svojem nastopu povedal slovenski predstavnik v varnostnem svetu veleposlanik Samuel Žbogar. »Najbolj od vsega upamo, da bo naznanil pomemben dan za prebivalce Bližnjega vzhoda. Dan, ki bo pomagal utišati puške, ustaviti ubijanje, osvoboditi talce in prinesti nekaj miru in jasno nebo nad Gazo. Dan, ki zaznamuje začetek konca bolečine in trpljenja civilistov.« Slovenski predstavnik je izrazil tudi mnenje, da je danes pomemben dan za izvoljene članice varnostnega sveta. »Našli smo glas združevalne sile znotraj (varnostnega) sveta, pokazali smo vodstvo za mir. Je tudi dober dan za ves svet, saj je pokazal, da lahko poiščemo enotnost za mir.« Današnja resolucija je po njegovem šele začetek, majhen korak za ponovno izgradnjo zaupanja: »Potrebovali bomo več takšne enotnosti za Gazo in številne druge konflikte..«

Veleposlanik Samuel Žbogar v varnostnem svetu OZN Foto Evan Schneider Un Photo/evan Schneider

Resolucija priznava tudi diplomatska prizadevanja Egipta, Katarja in ZDA za končanje sovražnosti, izpustitev talcev in povečanje humanitarne pomoči med bližnjevzhodnima sovražnikoma Izraelom in Hamasom, tu pa je tudi največ zank. Od pripravljenosti sovražnik strani na resnično premirje bo odvisna pripravljenost za premirje po izteku ramazana čez dva tedna. Po pisanju izraelskega tiska je premier Benjamin Netanjahu pripravljen osvoboditi okrog osemsto palestinskih zapornikov za štirideset talcev, pa čeprav so med njimi tudi morilci, saj ves Izrael še posebej trpi zaradi žensk, otrok, bolnih in ostarelih med žrtvami Hamasovih teroristov s 7. oktobra lani. To naj bi bila vsebina sedanjih katarskih pogovorov o prvih šestih tednih premirja, pa čeprav so minuli mesec v Parizu govorili le o štiristo izpuščenih zapornikih. Po poročanju katarskih medijev naj bi Izrael vztrajal pri izselitvi nekaterih zanje najnevarnejših izven Gaze in Zahodnega brega.

Deklica nosi blazine med evakuacoijo v Gazi. Foto - Afp

Več pripravljenosti na kompromis naj bi pokazal pri zahtevi za vrnitev palestinskih civilistov na sever Gaze, a le za ženske in otroke. Po teh informacijah zavrača zahtevo za popoln vojaški umik iz Gaze in stalno premirje, s katero Hamas pogojuje izpustitev preostalih talcev. Ministrski predsednik Netanjahu še naprej vztraja pri vojaškem uničenju Hamasa, namesto teles Združenih narodov, ki jih vidijo kot kompromitirane, pa bi radi sami pa razdeljevali tudi humanitarno pomoč.

