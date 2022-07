Revolucija v predsednikovem bazenu

V nadaljevanju preberite:

Vse skupaj bi lahko poimenovali kuhinjski upor. Ali bazenska revolucija. Kajti ko je na tisoče demonstrantov konec tedna vdrlo v rezidenco Gotabaje Radžapakse v Kolombu in zavzelo prostore, v katerih je do takrat prebival predsednik Šrilanke, so z veliko smeha, ki je sicer značilen za Singalce, večinski narod te države, nekateri kuhali, drugi so se udobno namestili na posteljah in trosedih, približno sto pa jih je poskakalo v bazen.

Veselo škropljenje z vodo je označilo zmago uporniškega ljudstva, ki je že mesece na ulicah, in to zaradi pomanjkanja goriva, jedilnega olja, zdravil in še vrste drugih stvari, na kratko povedano, zaradi propadlega gospodarstva in zvišanih cen, za kar nihče več nima rešitve.

Ko se je število demonstrantov tako povečalo, da se niso mogli vsi spraviti v predsednikove zasebne prostore, so aktivisti in organizatorji protesta nekatere od njih pozvali, naj obiščejo premierovo vilo znotraj istega kompleksa, in tako se je ljudsko slavje nadaljevalo brez slehernega posredovanja varnostnih sil ali kakšnih drugih varuhov padlih bogov.