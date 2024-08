Robert F. Kennedy podprl Trumpa, družina to označila za izdajo

Robert F. Kennedy Jr., član družine, ki velja za eno največjih demokratskih dinastij v ZDA, je na prihajajočih predsedniških volitvah v ZDA podprl republikanskega kandidata Donalda Trumpa. Kennedy, ki se je sprva nameraval potegovati za predsedniški mandat, je od kandidature odstopil, in sicer zato, kot so pojasnili, da ne bi vzel glasov Trumpu in s tem prispeval k zmagi Kamale Harris, poročajo mediji.

Trump je po izrečeni podpori napovedal, da bo, če bo novembra izvoljen za predsednika, javno objavil vso dokumentacijo, povezano z atentatom na Johna F. Kennedyja, in sicer kot del ustanovitve komisije, ki naj bi se ukvarjala z atentati, vključno s poskusom atentata na Trumpa 13. julija letos. Trump je izrazil prepričanje, da sta preminula Kennedyjev oče, nekdanji senator in tožilec, ter njegov stric, nekdanji ameriški predsednik, zagotovo zelo ponosna nanj.

Nekdanji neodvisni predsedniški kandidat Robert F. Kennedy Jr. med govorom na petkovem zborovanju republikancev v Arizoni. FOTO: Go Nakamura/Reuters

Družina Kennedy je drugačnega mnenja. V skupni izjavi za javnost je pet potomcev dinastije Kennedy izjavilo, da je podpora, ki jo je Donaldu Trumpu izrekel Robert F. Kennedy, »izdaja vrednot, ki jih je zagovarjal oče in jih zagovarja družina«. Izrečeno podporo republikanskemu kandidatu so označili za »žalostni konec žalostne zgodbe«. Sami podpirajo demokratski par - kandidatko za predsednico Kamalo Harris in kandidata za podpredsednika Tima Walza.