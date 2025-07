V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Donald Trump je danes izjavil, da bo skrajšal 50-dnevni rok, ki ga je 14. julija dal Rusiji in Ukrajini, da končata medsebojne spopade. Ponovil je, da je zlasti razočaran nad svojim ruskim kolegom Vladimirjem Putinom in da pričakuje, da bo Moskva prekinila ogenj že v naslednjih desetih do dvanajstih dnevih.