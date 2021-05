Rumeni metulji upanja in samote

V prispevku preberite:

»Prevarant bo vedno našel ljudi, ki sami sebi dovolijo, da jih prevarajo.« Te besede Niccola Machiavellija bi se nam lahko kadar koli prikradle v spomin, saj smo se najbrž že od rane mladosti neštetokrat prepričali, da je to še kako res: v krogu družine, med prijatelji in kolegi, navsezadnje pa tudi na ravni politikov, ki jim damo svoj glas, čeprav vemo, da nam lažejo, a nam je kljub temu ljubše in lažje verjeti, da je vse, kar govorijo, resnica, kot da bi živeli z resnico, ki boli.



Ko smo 3. maja zaznamovali 552. obletnico Machiavellijevega rojstva, je bila večnost njegovih filozofskih ugotovitev o lažeh in prevarah v vladanju in politiki osvetljena s trenutkom, v katerem živimo. »Nikoli ne poskušaj na silo osvojiti tistega, kar je mogoče osvojiti s prevaro.« Kako čudno je pod tančico tega stavka florentinskega filozofa videti dejstvo, da svet še nikoli ni doživel daljšega obdobja miru … Mar to pomeni, da živimo v času, polnem nadarjenih politikov, ki osvajajo s prevarami? In ki jim ni treba uporabiti sile in začeti tretje svetovne vojne …