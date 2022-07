Rusija dodala Slovenijo na seznam neprijateljskih držav

12.13 Politico: Skupina članic EU ostro proti bruseljskemu predlogu glede plina

Skupina članic EU, predvsem južnih držav, po poročanju spletnega portala Politico ostro nasprotuje bruseljskemu predlogu uredbe glede racionalizacije porabe plina. Komisija predlaga zmanjšanje porabe tega energenta za 15 odstotkov, omenja tudi možnost obveznega zmanjšanja. Energetski ministri bodo o predlogu razpravljali v torek. Predlog uredbe, ki ga je pripravila komisija, predvideva določitev cilja, da bi države članice med 1. avgustom letos in 31. marcem 2023 porabo plina prostovoljno zmanjšale za 15 odstotkov glede na povprečno porabo plina med avgustom in marcem v zadnjih petih letih. Številni ukrep vidijo kot mehanizem za reševanje Berlina, če Rusija Nemčiji prekine dobavo plina po plinovodu Severni tok, poroča Politico.

Predlog je v sredo predstavila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in med drugim dejala, da bi uredba evropski komisiji omogočila, da bi po posvetovanju s članicami razglasila opozorilo na ravni Unije glede varnosti dobav plina. S sprožitvijo opozorila bi 15-odstotno znižanje postalo obvezno. Manj kot 24 ur po novinarski konferenci von der Leynove so predlog po poročanju portala že zavrnili pristojni ministri Poljske, Portugalske, Španije, Cipra in Grčije. Madžarska je šla še korak dlje. Minister za zunanje zadeve Peter Szijjarto je v četrtek odpotoval v Moskvo, da bi Madžarska okrepila zaloge ruskega energenta, dokler je to še mogoče.

11.33 Lavrov obtožbe o ruskem izvažanju lakote zavrnil kot neutemeljene

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je pred obiskom več afriških držav danes obtožbe, da Rusija izvaža lakoto, označil za neutemeljene ter napovedal nemotene dobave hrane in gnojil v Afriko. Za zvišanje cen energije in hrane ni kriva Rusija, je zatrdil. Lavrov je v prispevku za več afriških časopisov, ki ga je danes objavilo rusko zunanjo ministrstvo, poudaril, da so se težave začele že med pandemijo, saj si je po njegovih besedah Zahod prisvojil svetovne blagovne in prehranske verige ter tako »poslabšal položaj držav v razvoju, odvisnih od uvoza hrane«, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Zahodne sankcije proti Rusiji, uvedene v zadnjih mesecih, pa so negativne trende še poslabšale, je zapisal vodja ruske diplomacije in obljubil, da bo Rusija spoštovala mednarodne pogodbe in Afriki dobavljala hrano in energente. Lavrov bo od 24. do 28. julija obiskal Egipt, Etiopijo, Ugando in Demokratično republiko Kongo, je sporočilo rusko zunanje ministrstvo.

11.03 Rusija na seznam neprijateljskih držav dala tudi Slovenijo

Rusija je danes Slovenijo dodala na seznam držav, ki izvajajo neprijateljska dejanja do ruskih diplomatskih in konzularnih predstavništev v tujini. Uvrstitev na seznam pomeni, da Slovenija ne bo mogla več najemati ljudi za delo na svojih diplomatskih predstavništvih v Rusiji, piše ruska tiskovna agencija Tass. Poleg Slovenije so bile na seznam neprijateljskih držav danes uvrščene še Grčija, Danska, Slovaška in Hrvaška.

»Vlada je posodobila seznam tujih držav, ki izvajajo neprijateljska dejanja do ruskih diplomatskih in konzularnih misij v tujini,« piše v izjavi, ki so jo objavili v Moskvi. Ruski predsednik Vladimir Putin je izvršni ukaz o ukrepih proti državam, ki so na seznamu, sprejel 23. aprila. Seznam določa, s koliko posamezniki v Rusiji lahko države, ki so na njem, sklenejo pogodbe o zaposlitvi na diplomatskih in konzularnih predstavništvih.

Kot piše Tass, ima Grčija omejitev 34 ljudi, Danska 20, Slovaška 16, medtem ko Slovenija in Hrvaška ne moreta več zaposlovati ljudi. Že maja so bile omejitve uvedene za ZDA in Češko, seznam, ki ga je potrdila ruska vlada, pa po pisanju Tassa ni zaključen in se lahko glede na sovražna dejanja tujih držav proti Rusiji podaljša. Rusija je že maja naložila Sloveniji zmanjšanje števila diplomatskega osebja za štiri osebe, ob 30. obletnici navezave diplomatskih odnosov med Slovenijo in Rusijo pa je rusko ministrstvo za zunanje zadeve izrazilo obžalovanje, da so se slovenske oblasti v zadnjih mesecih odločile zavzeti sovražno stališče do Moskve.