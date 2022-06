Rusija naj bi danes vzpostavila humanitarni koridor iz Severodonecka

07.45 Biden pravi, da bodo vzdolž ukrajinske meje zgradili začasne silose

Ameriški predsednik Joe Biden je dejal, da bodo vzdolž meje z Ukrajino, vključno s Poljsko, zgradili začasne silose, da bi pomagali izvoziti več žita iz te države, razdejane od vojne. Biden je na sindikalni konvenciji v Philadelphii v torek povedal, »da tesno sodelujem z našimi evropskimi partnerji, da bi 20 milijonov ton žita, zaprtega v Ukrajini, dali na trg, da bi s tem pomagali znižati cene hrane,« njegove besede povzema Reuters.

06.55 Zelenski: Izid bitke za Donbas bo določil potek vojne

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bo izid bitke za regijo Donbas določil potek vojne, in dodal, da ukrajinske sile trpijo »boleče izgube« v Severodonecku in Lisičansku. Bitka za mesto Severodoneck v Luganski regiji je zdaj največja bitka v Ukrajini, saj njeni branilci poskušajo odbiti hud ruski napad na pobratenih vzhodnih mestih, poroča Guardian. Zelenski je pri tem Zahod znova pozval k hitrejši in bolj obsežni dobavi orožja.

Ker izid spopada visi na nitki, je tudi vodja Nata Jens Stoltenberg podprl vse bolj obupane pozive Ukrajine po več orožja in zaveznike pozval, naj pospešijo dobavo Kijevu. Namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar je medtem v torek povedala, da naj bi Ukrajina prejela le deset odstotkov orožja, ki ga je zahtevala od Zahoda. »Od tega, kar smo rekli, da potrebujemo, smo dobili približno deset odstotkov. Ne glede na to, kako zelo se Ukrajina trudi, kako profesionalna je naša vojska, brez pomoči zahodnih partnerjev ne bomo mogli zmagati v tej vojni,« je dodala.

Ruska vojska je večino svojih vojaških prizadevanj preusmerila na zavzetje Severodonecka, da bi prevzela popoln nadzor nad Luganskom in Doneckom, ki sta skupaj znana kot Donbas. Sergij Gajdaj, guverner Luganska, je v torek za ukrajinsko televizijo povedal, da sta bili na območje premaknjeni še dve taktični skupini ruskega bataljona. Boj za Severodoneck se spreminja v eno najbolj krvavih bitk v vojni in se obravnava kot potencialna prelomnica v napredovanju Rusije v Donbasu.

Pes ob uničeni stavbi v vasici Dobropilija v Donecku. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

06.50 Rusija naj bi danes vzpostavila humanitarni koridor iz Azota

Rusija je ukrajinskim silam, ki se skrivajo v kemični tovarni Azot v Severodonecku, naročila, naj odložijo orožje do zgodnjih jutranjih ur. Borci bi morali »ustaviti svoj nesmiselni odpor in odložiti orožje« od 8. ure zjutraj po moskovskem času (oz. 5. zjutraj po srednjeevropskem času), je za tiskovno agencijo Interfax povedal Mihail Mizincev, vodja ruskega centra za upravljanje nacionalne obrambe, poroča Guardian. Rusija je namreč sporočila, da bo v sredo vzpostavila humanitarni koridor za ujete civiliste, ki želijo pobegniti pred intenzivnimi boji v opustošenem mestu Severodoneck na vzhodu Ukrajine. Sergij Gajdaj, guverner regije Lugansk, je dejal, da se okoli 500 civilistov, od tega 40 otrok, zateka pred močnimi ruskimi napadi v kemično tovarno Azot v mestu.

Ukrajina še ni komentirala prijavljenega humanitarnega koridorja. Pred tem je Rusijo obtoževala kršitve sporazumov o premirju.

00.30 Obrambni ministri Nata danes s kolegi iz Ukrajine, Finske in Švedske

Obrambni ministri držav članic zveze Nato bodo drevi v Bruslju začeli dvodnevno zasedanje, na katerem se jim bodo pridružili tudi ministri Ukrajine, Švedske in Finske. To bo prvo zasedanje za novega slovenskega obrambnega ministra Marjana Šarca. Dvodnevno zasedanje obrambnih ministrov Nata se bo začelo z delovno večerjo, na kateri bodo sodelovali tudi obrambni ministri Ukrajine, Gruzije, Švedske in Finske. Udeležil se je bo tudi visoki predstavnik Evropske unije za zunanjo in varnostno politiko Josep Borrell.

Predvidoma bodo govorili o ruski agresiji na Ukrajino in njenih dolgoročnih posledicah za evropsko varnost. Med temami pa sta še prehranska in energetska varnost. Del razprave bodo prvi dan zasedanja namenili še širitvi Nata na Švedsko in Finsko, ki sta maja zaprosili za članstvo v zavezništvu, a njun pristop blokira Turčija. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je sicer med obiskom na Švedskem ta teden dejal, da so napredovali pri reševanju tega spora.