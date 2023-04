Rusija namešča jedrsko orožje v Belorusiji

Rusija je danes potrdila, da je Belorusiji dobavila raketni sistem iskander, ki lahko nosi tudi jedrske konice. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je pri tem poudaril, da se je v Rusiji začelo usposabljanje beloruskih vojakov za uporabo tega sistema, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi v Minsku so danes potrdili, da se beloruski vojaki že urijo za uporabo tega sistema. Iz beloruskega obrambnega ministrstva so sporočili, da bo usposabljanje vojakov osredotočeno na praktična znanja pri pripravi raket tipa iskander-M ter da bodo »podrobno preučili vzdrževanje in uporabo taktičnega jedrskega orožja tega raketnega sistema«.

Dodali so, da bodo vojaki usposabljanje opravili v vadišču ruske vojske, niso pa pojasnili, koliko časa bo trajalo.

Odziv na zahodne dobave

Šojgu je v Moskvi še dodal, da so Belorusiji omenjene rakete dostavili v odziv na zahodne dobave orožja Ukrajini. Izrazil je prepričanje v rusko zmago v ukrajinski vojni.

Ukrajinska vojska in specialne enote na vajah ob beloruski meji. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je 25. marca napovedal namestitev jedrskega orožja na ozemlju Belorusije, kar je vzbudilo zaskrbljenost Kijeva in Zahoda zaradi možnosti jedrske vojne.

Po njegovih besedah je v Belorusiji za uporabo taktičnega jedrskega orožja opremljenih deset letal, skladišče za to orožje pa bodo v Rusiji dokončali do 1. julija.

Taktično, nato še strateško

Taktično jedrsko orožje lahko povzroči velikansko škodo, je pa njegov obseg uničenja manjši kot strateškega jedrskega orožja, navaja AFP in dodaja, da je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko minuli teden izrazil pripravljenost, da, če bo potrebno, na ozemlju svoje države namesti tudi rusko strateško in ne samo taktično jedrsko orožje.

Vladimir Putin in Aleksander Lukašenko sta tesna zaveznika. FOTO: Reuters

Lukašenko, ki je tesen zaveznik Putina, je ruski vojski že na začetku invazije v Ukrajini dal na razpolago belorusko ozemlje. Prav tako so se beloruski volivci na referendumu kmalu po začetku vojne odločili, da lahko Rusija namesti jedrsko orožje v Belorusiji.

Prvič od ruske napovedi namestitve taktičnega jedrskega orožja v Belorusiji se bosta sicer v sredo v Moskvi sestala Putin in Lukašenko.