Nemške cene plina bi se lahko potrojile, ker Rusija zmanjšuje dobavo

08.00 Mnenje strokovnjaka: Nemške cene plina bi se lahko potrojile

Strokovnjak meni, da bi se lahko nemške cene plina potrojile, saj Rusija zmanjšuje dobavo. Nemški potrošniki bi se lahko v prihodnjih mesecih soočili s potrojitvijo cen plina, potem ko je Rusija zavirala dobavo v Evropo, je dejal visoki energetski uradnik, kot poroča Guardian. Moskva je prejšnji teden zmanjšala pretok plina po plinovodu Severni tok 1 za 40 odstotkov, pri čemer je navedla tehnične razloge, ki jih Berlin zavrača kot pretvezo, kar je povzročilo štiri do šestkratno zvišanje tržnih cen, je dejal vodja nemške zvezne omrežne agencije Klaus Müller.

Takšni ogromni skoki cen se verjetno ne bodo v celoti prenesli na potrošnike, je dejal Müller, vendar so se nemški državljani morali pripraviti na dramatično rast stroškov. »Mogoče bo prišo do podvojitve ali potrojitve cen,« je povedal za javno radiotelevizijo ARD. Povedal je, da so naraščajoči stroški, ki se zdaj kažejo na računih ljudi za energijo, posledica višjih cen na trgu plina lani jeseni.

Nemško gospodarsko ministrstvo je v četrtek objavilo drugo od treh faz energetskega načrta za izredne razmere in opozorilo na veliko tveganje dolgoročnega pomanjkanja oskrbe zaradi sistematičnega prekinitve dobave plina Rusije. Tako imenovana »faza alarma« omogoča komunalnim podjetjem, da prenesejo visoke cene plina na odjemalce in s tem pripomorejo k zmanjšanju povpraševanja.

00.00 Države skupine Brics podprle možnost pogajanj med Rusijo in Ukrajino

Države članice skupine Brics – Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika – so ob včerajšnjem zaključku dvodnevnega virtualnega vrha skupine podprle nadaljevanje pogovorov med Moskvo in Kijevom, vendar niso natančno opredelile poti do končanja vojne v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Peking je namreč gostil virtualni vrh držav članic skupine Brics, gospodarstev v razvoju, ki skupaj predstavljajo več kot 40 odstotkov svetovnega prebivalstva in skoraj četrtino svetovnega bruto domačega proizvoda. Vseh pet držav članic Brics je v deklaraciji, objavljeni pozno v četrtek, zapisalo, da »podpirajo pogajanja med Rusijo in Ukrajino«, vendar niso predstavile natačnejših načrtov ali poti za končanje vojne v Ukrajini.

Države so sporočile tudi, da so na vrhu »potekale razprave o zaskrbljenosti glede humanitarnih razmer v Ukrajini in njeni okolici«, ter izrazile podporo mednarodnim agencijam pri zagotavljanju humanitarne pomoči. ZDA in države članice EU so po ruski invaziji na Ukrajino proti Rusiji uvedle številne sankcije. Kitajska in Indija glede tega ostajata zadržani, da ne bi ogrozili svojih vojaških in trgovinskih povezav z Moskvo, Južna Afrika, ena redkih afriških držav z diplomatskim vplivom zunaj celine, pa prav tako ni hotela obsoditi Rusije.