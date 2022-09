Rusija postaja še večja

V nadaljevanju preberite:

Včeraj se je končal peti oziroma zadnji dan »vseljudskih« glasovanj o priključitvi k Ruski federaciji, ki so jih pripravili v obeh uporniških donbaških republikah in na dveh ukrajinskih območjih pod nadzorom ruske vojske. Rezultati, ki jih mednarodna skupnost ne bo priznala, so bili že vnaprej znani. Po doslej preštetih glasovih je za pridružitev vzhodni sosedi v vsaki od teh regij glasovalo več kot 96 odstotkov volivcev.