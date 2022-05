Ameriški obveščevalci so Ukrajini pomagali ciljati ruske generale

Glavni poudarki: Rusija je za tri dni prekinila ogenj in tako omogočila humanitarni koridor iz Azovstala; ukrajinska stran je kasneje zatrdila, da Rusija ognja ni prekinila.

08.40 Francija in Indija pozvali k takojšnji prekinitvi spopadov v Ukrajini

Indijski premier Narendra Modi je v sredo na obisku v Parizu skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom pozval k takojšnji prekinitvi ognja v Ukrajini in izrazil globoko zaskrbljenost zaradi humanitarne krize. Vseeno pa se je znova vzdržal izrecne obsodbe ruske invazije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Francija in Indija obsojata zločine nad civilisti in pozivata k takojšnji prekinitvi sovražnosti, da bi obe strani pristopili k dialogu in diplomaciji ter končali trpljenje ljudi,« sta Modi in Macron zapisala v skupni izjavi, potem ko sta se sestala na pogovorih in delovni večerji. Oba sta dejala, da se bosta usklajeno in večstransko odzvala na grožnjo, ki jo je konflikt povzročil na področju svetovne preskrbe s hrano, saj je Ukrajina ena glavnih svetovnih proizvajalk pšenice.

Vendar je le Francija neposredno obsodila nezakonito in neupravičeno agresijo ruskih sil na Ukrajino, Indija pa na drugi strani nadaljuje svoje diplomatsko ovinkarjenje med Zahodom in Moskvo. Indija je med vojno v glavnem ohranila nevtralno stališče, se vzdržala resolucij v varnostnem svetu ZN in se ni pridružila zahodnim sankcijam proti Rusiji. Prav tako še vedno kupuje večje količine ruske nafte po nizkih cenah in je odvisna od Moskve, kar zadeva nakupe vojaške opreme. Macronov urad je sicer pred srečanjem sporočil, da bodo Modija seznanili s posledicami vojne za mednarodni red, ne le v EU, temveč tudi v Aziji. Hkrati je menda poudarili, da Francija želi pomagati pri diverzifikaciji preskrbe z vojaško opremo, da se Indija ne bi pretirano zanašala na rusko dobavo orožja.

08.35 Ameriški obveščevalci so Ukrajini menda pomagali ciljati ruske generale

ZDA so zagotovile obveščevalne podatke, ki so ukrajinskim silam pomagali ubiti številne ruske generale, ki so umrli v vojni v Ukrajini, poroča New York Times, ki se sklicuje na visoke ameriške uradnike, piše Guardian. Pomoč pri ciljanju je del tajnega prizadevanja Bidnove administracije, da bi Ukrajini v realnem času zagotovila obveščevalne podatke na bojišču, je zapisal časnik. Washington je menda Ukrajini posredoval podrobnosti o pričakovanih premikih ruskih vojakov in lokaciji ter druge podrobnosti o ruskem mobilnem vojaškem štabu, Ukrajina pa je to pomoč združila z lastnimi obveščevalnimi podatki za izvajanje topniških napadov in drugih napadov, v katerih so bili ubiti ruski častniki. Obveščevalni podatki vključujejo tudi pričakovane premike ruskih vojakov, pridobljene iz nedavnih ameriških ocen o tajnem bojnem načrtu Moskve za spopade v regiji Donbas na vzhodu Ukrajine, so sporočili uradniki. Ukrajinski uradniki so sporočili, da so na bojišču ubili približno 12 ruskih generalov, poroča New York Times. Uradniki niso želeli navesti, koliko generalov je bilo ubitih zaradi pomoči ZDA, je dodal časnik.

08.26 Ukrajinska stran: Rusija ni prekinila ognja

Kljub temu da naj bi bil od danes zjutraj pa do sobote odprt humanitarni koridor in bi veljala prekinitev ognja, Ukrajina trdi, da Rusija nadaljuje ofenzivo na Mariupolj, da bi prevzela nadzor nad jeklarno, in da se hudi boji nadaljujejo, piše Guardian. Ruski okupatorji svoja prizadevanja osredotočajo na blokiranje in uničenje ukrajinskih enot, nameščenih na območju jeklarne Azovstal, so v nedavnem poročilu, ki ga je objavil ukrajinski generalštab oboroženih sil, navedli uradniki.

07.58 Ukrajina menda znova prevzela nadzor nad naselji v bližini Hersona

Ukrajina je znova prevzela nadzor nad več naselji v okolici Mikolajeva in Hersona na jugu države, so sporočili vojaški uradniki, piše Guardian. Zaradi uspešnih akcij ukrajinskih branilcev so ruske sile »izgubile nadzor nad več naselji na meji regije Mikolajev in Herson«, je zapisano v zadnjem poročilu obveščevalnih služb ukrajinskega generalštaba oboroženih sil.

07.00 Rusija za tri dni prekinila ogenj in tako omogočila humanitarni koridor iz Azovstala

Rusko napovedano tridnevno premirje oziroma prekinitev ognja naj bi se začelo danes v jutranjih urah po srednjeevropskem času in trajalo vse do sobote, kot navaja AFP, ki povzema izjave ruskega obrambnega ministrstva. Tridnevna prekinitev ruskega napada na jeklarno Azovstal je bila napovedana, ko so države članice EU razpravljale o predlagani prepovedi ruske nafte, kar je najtežja poteza bloka od začetka vojne. EU se je tudi zavezala, da bo »znatno povečala« podporo ukrajinski sosedi Moldaviji, kjer je vrsta napadov v separatistični regiji, ki jo podpira Rusija, sprožila bojazen, da bi se lahko vojna, v kateri je umrlo na tisoče ljudi, razširila.

Unilčena zgradba jeklarne Azovstal. FOTO: Aleksander Ermočenko/Reuters

»Ruske oborožene sile bodo zagotovile humanitarni koridor med 8. in 18. uro po moskovskem času (med 6. in 16. uro po srednjeevropskem času, op. STA) 5., 6. in 7. maja za evakuacijo civilistov z območja jeklarne Azovstal,« je v torek v izjavi za javnost zapisalo rusko obrambno ministrstvo. Medtem pa naj bi v sredo Mariupolj obiskal namestnik vodje ruskega predsedniškega štaba in nekdanji predsednik vlade Sergej Kirijenko. Po navedbah vodje samooklicane ljudske republike Doneck Denisa Pušilina je Kirijenko obiskal jeklarno Ilič in mestno pristanišče, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Prav tako naj bi Kirijenko skupaj z generalnim sekretarjem stranke Vladimirja Putina Andrejem Turčakom obiskal tudi mesto Volnovaha. Pušilin je obisk visokega kremeljskega uradnika označil kot sporočilo, da se je Rusija v to regijo vrnila za vedno. Ruske sile pa drugod po države še vedno izvajajo zračne napade na železniški promet, je v sredo sporočil predstavnik ukrajinskih železnic. Po njihovih ocenah naj bi zaradi napadov krepko zamujalo približno 20 vlakov.

06.30 Iz Mariupolja so sinoči evakuirali še 344 ljudi, pravi Zelenski

V drugi operaciji evakuacije so iz Mariupolja rešili še 344 ljudi, je v svojem zadnjem nacionalnem nagovoru potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot ga citira Guardian, je sinoči dejal: »Danes je bila zaključena druga faza naše operacije evakuacije iz Mariupolja. Rešenih je bilo 344 ljudi: iz mesta in predmestja. Toliko ljudi je danes odšlo v Zaporožje. Naša ekipa se pripravlja na srečanje z njimi. Vsi med njimi so deležni potrebne pomoči in bodo deležni najbolj skrbne obravnave naše države.« Pri tem je Zelenski dejal, da se nadaljujejo pogajanja za reševanje še preostalih ljudi; civilistov, med njimi žensk in otrok, ki so ujeti v jeklarni Azovstal.

Evakuacijo je potrdila tudi humanitarna koordinatorica ZN v Ukrajini Osnat Lubrani, ki se je na twitterju zahvalila odličnemu usklajevanju ZN in Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC). »Številni civilisti so prišli le z oblačili, ki so jih imeli na sebi, zdaj pa jih moramo podpreti v tem težkem obdobju,« je dodala. Hkrati je vodja delegacije ICRC v Ukrajini Pascal Hundt dejal, da si je oddahnil, ker je bilo rešenih več življenj, in pozdravil obnovljena prizadevanja obeh strani za vzpostavitev varnega prehoda in nadaljevanja evakuacij. ZN in ICRC so v torek namreč zaključili prvo evakuacijo civilistov, pri čemer je več kot sto ljudi zapustilo jeklarno Azovstal, zadnje oporišče ukrajinskega odpora v Mariupolju, v katerem je po navedbah lokalnih oblasti ujetih še več sto civilistov in neznano število borcev.

00.30 V Varšavi donatorska konferenca za Ukrajino

V Varšavi bo danes potekala donatorska konferenca za Ukrajino, ki jo soorganizirata Poljska in Švedska v sodelovanju z EU, udeležil pa se je bo tudi slovenski premier Janez Janša. Na konferenci želijo zbrati dodatna sredstva za Ukrajino, ki se zaradi vojne sooča s težkimi humanitarnimi razmerami. Donatorska konferenca bo namenjena opozarjanju na težke humanitarne razmere prizadetega prebivalstva v Ukrajini ter izrazu podpore in solidarnosti z Ukrajino. V poljskem zunanjem ministrstvu so ta teden priznali, da se je doslej zbralo že ogromno sredstev za Ukrajino, vendar so potrebe zaradi posledic vojne še večje.

Srečanje bo tudi priložnost za dodatne najave pomoči mednarodne donatorske skupnosti za naslovitev nujnih humanitarnih potreb, skladno s humanitarnimi pozivi in humanitarnim odzivnim načrtom. Dodatno bo konferenca ponudila priložnost za razmislek, kako okrepiti odpornost ukrajinskega prebivalstva in nasloviti dolgoročne potrebe, ki izhajajo iz težke humanitarne situacije. Konferenca bo namenjena tudi izmenjavi mnenj o tem, kako se soočiti z gospodarsko obnovo Ukrajine po vojni, napovedujejo v uradu slovenskega premiera.