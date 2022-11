Rusija se vrača k sporazumu o izvozu žita iz ukrajinskih pristanišč

Rusija nadaljuje sodelovanje pri sporazumu o izvozu žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč, so danes sporočili iz Moskve in dodali, da so od Kijeva prejeli zadostna varnostna zagotovila. Kot so dodali, jim je pisna zagotovila uspelo dobiti ob pomoči Združenih narodov in Turčije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Rusija meni, da so prejeta zagotovila trenutno zadostna, in nadaljuje z izvajanjem sporazuma,« je v izjavi zapisalo rusko obrambno ministrstvo in dodalo, da so zagotovila prejeli zaradi sodelovanja ZN in pomoči Turčije.

Ministrstvo je navedlo, da je Kijev zagotovil, da »humanitarnega koridorja in ukrajinskih pristanišč, določenih v interesu izvoza kmetijskih proizvodov, ne bo uporabil za izvajanje vojaških operacij proti Ruski federaciji«, navaja AFP.

Do odločitve Moskve, da nadaljuje sodelovanje, je prišlo dan po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin turškemu kolegu Recepu Tayyipu Erdoganu dejal, da želi od Kijeva »resnična zagotovila«, preden se bo izvajanje sporazuma lahko nadaljevalo.

Moskva je minulo soboto sporočila, da ustavlja sodelovanje v sporazumu o izvozu žita, ki sta ga sprti strani ob posredovanju Združenih narodov in Turčije sklenili julija. Odgovornost za to so pripisali Ukrajini, ker je ta po ruskih navedbah z brezpilotnimi letalniki in plovili napadla rusko črnomorsko floto v Sevastopolu na Krimu.

Namen sporazuma je zmanjšati svetovno prehransko krizo, ki jo je konec februarja sprožila ruska invazija na Ukrajino. Dogovor je doslej omogočil izvoz več kot 9,7 milijona ton žita.