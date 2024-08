Rusija: Spopadi po ukrajinskem vdoru v Kursk se nadaljujejo

Rusija je danes sporočila, da se boji v obmejni regiji Kursk, kamor so pred dnevi vdrle ukrajinske sile, nadaljujejo. Ukrajinskim silam naj bi po nekaterih poročilih uspel prodor globlje na rusko ozemlje. Kijev se uradno na napade ni odzval, v uradu ukrajinskega predsednika pa so za čezmejni vdor okrivili Moskvo in njeno agresijo na Ukrajino.

Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da se operacije z namenom uničenja ukrajinskih vojaških enot v obmejni regiji Kursk z zračnimi napadi in topništvom nadaljujejo. Ministrstvo je pri tem zagotovilo, da bo preprečilo poskus ukrajinskih sil, da prodrejo globoko na ozemlje Kurska, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska vojska je v torek sprožila nepričakovano čezmejno ofenzivo v regiji Kursk, v kateri je po podatkih ruskega generalštaba sodelovalo do tisoč vojakov in več deset oklepnih vozil.

Ukrajinsko vodstvo operacije uradno za zdaj ni komentiralo. Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je sicer danes za vdor obtožil Moskvo, ne da bi prevzel neposredno odgovornost za najresnejši napad na rusko ozemlje v zadnjih mesecih, poroča AFP.

Kot je na družbenih omrežjih dejal Podoljak, je glavni vzrok vsakršne eskalacije, vojaških akcij in prisilnih evakuacij, tudi na ozemlju Rusije, ruska agresija na Ukrajino.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v sredo, ne da bi omenil napade, dejal: »Bolj bomo pritiskali na Rusijo ... bliže bomo miru. Pravičnemu miru s pravično silo.«

EU medtem vdor ukrajinskih sil v regijo Kursk vidi kot del »legitimne obrambne vojne«, je danes izjavil tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Peter Stano in poudaril, da ima Ukrajina pravico do obrambe pred rusko agresijo, kar vključuje tudi napade na sovražnikovem ozemlju.

Prav tako je ponovil, da Unija v celoti podpira Ukrajino pri obrambi pred rusko agresijo in dodal, da bo Kijevu še naprej zagotavljala »politično, finančno, humanitarno, diplomatsko in vojaško pomoč«, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Načelnik generalštaba oboroženih sil Ruske federacije Valerij Gerasimov. FOTO: Gavriil Grigorov/AFP

Rusija v regiji Kursk razglasila izredne razmere

Rusija je zaradi čezmejnega vdora ukrajinskih sil v sredo razglasila izredne razmere za regijo Kursk. Po podatkih ruskih zdravstvenih oblasti je bilo od začetka vdora ubitih najmanj pet ljudi, 31 pa ranjenih. Zaradi spopadov so na obeh straneh meje evakuirali na tisoče ljudi.

Po podatkih Inštituta za preučevanje vojne (ISW) so ukrajinske enote v okviru operacije napredovale do deset kilometrov globoko na ozemlje Rusije.

»Trenutni potrjeni obseg in lokacija ukrajinskega napredovanja v kurski regiji kažeta, da so ukrajinske sile prebile vsaj dve ruski obrambni črti in utrdbo,« je danes objavil inštitut s sedežem v ZDA. Napredovanje je osredotočeno na logistično središče Sudža, mesto s približno 5000 prebivalci, ki se nahaja osem kilometrov od ukrajinske meje, je navedel.

Tudi ruski vojaški blogerji, ki so povezani z vojsko, so poročali, da je Kijev dosegel pomemben napredek. Eden od blogerjev je na telegramu zapisal, da so razmere zapletene in da se še slabšajo. Dodal je, da je Sudža »polna ukrajinskih vojakov« in da je mesto »popolnoma izgubljeno«, poroča AFP.

Prostovoljci organizacije East SOS evakuirajo žensko iz bolnišnice v mestu Kostjantinovka v doneški regiji. FOTO: Thomas Peter/Reuters

V ruskih napadih v Ukrajini več mrtvih

V ruskih napadih v več delih Ukrajine je bilo danes po podatkih lokalnih oblasti ubitih najmanj pet civilistov. V zračnem napadu na šolo v regiji Sumi na severu države sta bila ubita 22-letnik in njegova šestletna sestra, v topniškem obstreljevanju bolnišnice na jugu države pa 50-letnik, so sporočile regionalne oblasti.

Moški je bil v topniškem obstreljevanju bolnišnice ubit v mestu Nikopol, ki leži ob reki Dneper, ki na tem območju predstavlja naravno mejno črto med ukrajinsko in rusko vojsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V kraju blizu vasi Časiv Jar, enem od žarišč spopadov v vzhodni regiji Doneck, pa sta bila v ruskem zračnem napadu ubita dva civilista.

Ukrajinska policija je medtem sporočila, da so v treh dneh z najnevarnejših območij v regiji Doneck evakuirali okoli tisoč otrok, še okoli 3700 otrok iz 28 krajev pa nameravajo še evakuirati.

Ruska vojska že več mesecev počasi napreduje v regiji Doneck, opazovalci pa menijo, da bi lahko zavzela večja mesta, če se bo to nadaljevalo.

