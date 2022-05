Rusija udriha po Odesi, mestu heroju

V nadaljevanju preberite:

Ruske sile so s kopna, morja in podmornic v ponedeljek in v jutranjih torkovih urah na Odeso izstrelile štirinajst raket – med drugim tudi hipersonično raketo kinžal (bodalo), ki je razdejala nakupovalni center v ključnem črnomorskem mestu in pristanišču. Tega ruska vojaška mornarica blokira že do začetka vojne, kar Ukrajini onemogoča velik del izvoza. Predvsem pšenice, od katere je po vsem svetu – večinoma pa na Bližnjem vzhodu – odvisna prehranska varnost več kot 400 milijonov ljudi.

Vladimir Putin je v ponedeljek zjutraj v Moskvi položil venec ob spomeniku Odesi, mestu heroju. Le nekaj ur po tem, ko se je v Moskvi končala vojaška parada v počastitev zmage nad nacizmom v drugi svetovni vojni, je ruska vojska z raketami zasula Odeso. Najprej v času obiska predsednika evropskega sveta Charlesa Michela, kar je bil »skopiran« vzorec hladnokrvno ciničnega raketiranja Kijeva v času obiska generalnega sekretarja Združenih narodov Antónia Guterresa pred desetimi dnevi. Nato pa še v nočnih urah, kar je bilo mogoče razumeti kot jasen odgovor Moskve na Michelov poziv o nujnosti takojšnje deblokade odeškega pristanišča.