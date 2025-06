Rusija z novimi napadi; je Ukrajina le prva postaja na poti proti Zahodu?

Rusija je v torek zjutraj izvedla obsežne napade z droni na Kijev in južno pristaniško mesto Odesa, so sporočile lokalne oblasti, poroča Al Džazira. Vodja kijevske vojaške uprave Timur Tkačenko je povedal, da so bili hkrati napadeni različni predeli prestolnice: izbruhnilo je več požarov, stavbe so poškodovane.

Guverner regije Odesa Oleh Kiper je na telegramu sporočil, da je »množični« napad z droni zadel stavbo urgentne medicinske pomoči, porodnišnico in stanovanjske objekte. Po njegovih besedah je bil v napadu na stanovanjske stavbe ubit 59-letni moški, štirje so bili ranjeni, v porodnišnici pa ni bilo žrtev, saj so jo pravočasno evakuirali.

Več eksplozij je bilo slišati tudi v Kijevu. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v ukrajinski prestolnici ranjenih več ljudi, nastala je tudi škoda na nekaterih stavbah in avtomobilih, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»Rusija vsak dan laže o svoji želji po miru in vsak dan napada ljudi. Čas je za uvedbo sankcij. Čas je, da se Ukrajina podpre z orožjem. Čas je, da dokažemo, da ima demokracija moč,« je po ruskih napadih na telegramu zapisal vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak.

Napad je sledil dnevu, ko je Rusija po navedbah ukrajinskega letalstva sprožila skoraj 500 dronov v največjem nočnem napadu z droni v celotni triletni vojni, poroča Guardian. Poleg 479 dronov je bilo med nedeljo in ponedeljkom izstreljenih še 20 raket različnih vrst na različne dele Ukrajine, predvsem v osrednjih in zahodnih regijah.

FOTO: Thomas Peter/Reuters

Zavzeta naselja v Dnipropetrovski regiji

O napadih z droni je sicer poročala tudi Rusija. Po navedbah tamkajšnjega obrambnega ministrstva je zračna obramba ponoči sestrelila 102 ukrajinska drona. Najmanj pet letališč po državi je zaradi napadov začasno omejilo promet, ob sklicevanju na ruske medije poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Rusko ministrstvo za obrambo je, tako Al Džazira, sporočilo, da so njihove sile »nadaljevale napredovanje v globino sovražnikove obrambe« v vzhodno-osrednji ukrajinski regiji Dnipropetrovsk in zavzele še več ozemlja.

Zamenjava ujetnikov Rusija in Ukrajina sta v ponedeljek izvedli izmenjavo vojnih ujetnikov, mlajših od 25 let. Izmenjava je sledila pogovorom, ki sta jih strani opravili v začetku meseca v Istanbulu, navaja Al Džazira. Kot dodaja Guardian, je Zelenski dejal, da so bili med izmenjanimi ujetniki nekateri tudi ranjeni. Dodal je, da je proces precej zapleten, saj vključuje veliko občutljivih podrobnosti, pogajanja pa potekajo tako rekoč vsak dan. Izmenjava je rezultat neposrednih pogovorov med državama, ki so potekali 2. junija v Istanbulu in so prinesli dogovor o izmenjavi najmanj 1200 vojnih ujetnikov na vsaki strani ter o repatriaciji več tisoč trupel padlih v vojni. Nobena stran ni razkrila, koliko ujetnikov so zamenjali tokrat.

Ukrajina prva postaja proti Zahodu?

Vodja nemške obveščevalne službe Bruno Kahl je za medijsko hišo Table Media povedal, tako Guardian, da Rusija zavestno preizkuša trdnost zveze Nato, tudi s tem, da širi konfrontacijo z Zahodom onkraj ukrajinskih meja. Poudaril je, da ima njegova agencija jasne obveščevalne podatke, da ruski uradniki ne verjamejo več, da kolektivna obramba po Natovem sporazumu deluje v praksi. »Prepričani smo – in imamo obveščevalne dokaze za to –, da je Ukrajina le prva postaja na poti proti Zahodu,« je dejal Kahl v podkastu.

»To ne pomeni, da pričakujemo tanke na poti proti Zahodu,« je dodal. »A vidimo, da bo Natova obljuba kolektivne obrambe postavljena na preizkušnjo.« Nemčija, ki je že zdaj drugi največji dobavitelj orožja in finančne pomoči Ukrajini, je pod novo vlado kanclerja Friedricha Merza obljubila še okrepljeno podporo, vključno z razvojem novih raket, ki bi lahko poletele globoko v notranjost ruskega ozemlja.